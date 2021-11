Spazio: al via Dart, la prima missione Nasa per deviare un asteroide

Stamattina mercoledì 24 novembre alle 7:20 ora italiana è partita dalla base di Vandenberg in California a bordo di un razzo Falcon 9 Dart, la prima missione per cercare di deviare un asteroide di 170 metri di diametro. Dart (acronimo Double Asteroid Redirection Test) ha cominciato il viaggio di oltre 10 milioni di chilometri per percorrere i quali serviranno ben 11 mesi. Si tratta di un test per valutare la nostra capacità di neutralizzare un asteroide potenzialmente pericoloso deviandone la traiettoria. Nel progetto c’è anche un pezzetto di Italia con LiciaCube, un microsatellite che dovrà filmare l’impatto per valutarne la riuscita.

☀️ The warmth of sunshine on just-unrolled solar panels. Nothing like it.

Our #DARTMission has unfurled its two 28-foot-long solar arrays, the last milestone in today's successful launch. https://t.co/CwG2zVCsl7 pic.twitter.com/sqkgqdbHin

