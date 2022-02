Darkest Minds stasera su Rai2: trama, cast e curiosità sul film

Distopia, fantascienza e avventura al centro della prima visione di Rai2. Stasera alle 21,20 andrà in onda Darkest Minds, film del 2018 di Jennifer Yuh Nelson. Si tratta dell’adattamento cinematografico della saga fantasy Young Adult di Alexandra Bracken. Nel cast Amandla Stenberg, Harris Dickinson e Gwendoline Christie. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Darkest Minds, trama e cast del film stasera 3 febbraio 2022 su Rai2

In un futuro distopico, un’epidemia negli Stati Uniti ha ucciso il 98 per cento fra bambini e adolescenti. I pochi superstiti hanno sviluppato incredibili superpoteri e, per questo, sono stati etichettati come pericolosi dalle autorità e imprigionati in campi di riabilitazione. Qui, tramite esperimenti ai limiti dell’umano, si cerca una cura per far tornare i ragazzi allo stato normale, non prima di averli divisi in classi, ognuna delle quali determinata da un diverso potere. I Rossi hanno sviluppato la pirocinesi, gli Arancioni controllano la mente, i Gialli padroneggiano l’elettrocinesi, i Blu la telecinesi e i Verdi sono dotati di un’intellligenza fuori dal comune.

Al centro di Darkest Minds c’è Ruby Daly (Amandla Stenberg), adolescente afroamericana e unica superstite del suo quartiere. Un giorno la ragazza cancella per errore la memoria dei suoi genitori che, non riconoscendola, chiamano la polizia per condurla a Thurmond, un campo di riabilitazione della Virginia. Ruby riesce a scappare e, durante la sua latitanza, incontra altri fuggiaschi come lei. Alla loro guida c’è Liam (Harris Dickinson), leader coraggioso di cui si innamora al primo istante. Altre forze però si mettono in mezzo, mettendo Ruby di fronte a una scelta difficile.

Darkest Minds, qualche curiosità sul film stasera 3 febbraio 2022 su Rai2

Il film Darkest Minds si basa fedelmente sull’omonimo romanzo di Alexandra Backen. Primo di una trilogia Young Adult (genere letterario destinato al pubblico adolescente), è disponibile anche in lingua italiana (Sperling & Kupfer, 17 euro). Alla regia c’è Jennifer Yuh Nelson, nota al grande pubblico per aver diretto il secondo e il terzo capitolo della saga di animazione Kung Fu Panda. Qui è al suo esordio per un film live action, avendo sempre lavorato fino ad allora a contatto con i cartoni.

Girato ad Atlanta e dintorni, Darkest Minds può fregiarsi di un importante primato. Si tratta infatti del primo film Yound Adult ad aver introdotto nel ruolo di protagonista una ragazza afroamericana, che qui ha il volto di Amandla Stenberg. L’attrice, nota al pubblico fantasy per aver interpretato il personaggio di Rue in Hunger Games (2012), ha recitato anche in Colombiana con Zoe Saldana e nella serie tv Sleepy Hollow. Convinta femminista e dichiaratamente bisessuale, Amandla è stata per due volte nella lista dei Teenager più influenti al mondo per il Time.