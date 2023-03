Dario Vergassola: età, moglie, figli e biografia del comico

Nato a La Spezia il 3 maggio 1957, Dario Vergassola è un comico, cabarettista, cantautore, umorista, scrittore e attore italiano diventato noto al grande pubblico per le sue partecipazioni al Maurizio Costanzo Show e successivamente al sodalizio con Serena Dandini – per anni hanno condotto insieme Parla con Me sulla Rai.

Chi è Dario Vergassola

Prima di diventare famoso, il comico era un operaio dell’Arsenale militare di La Spezia ma con una forte passione per il mondo dello spettacolo che lo spinge, nel 1988, a partecipare a Professione Comico, la manifestazione teatrale di Giorgio Gaber. Nel 1992 vince il Festival di Sanscemo, una manifestazione musicale nata il 7 aprile 1990 da un’idea di Paolo Zunino dedicata al rock demenziale e umoristico. Proprio le sue canzoni surreali lo portano sul palco del Teatro Parioli, al Maurizio Costanzo Show, dove si fa apprezzare dal grande pubblico. Tra le sue partecipazioni televisive troviamo anche Star 90 su Rete 4 e Il TG delle vacanze di Canale 5.

Pubblica l’album Manovale gentiluomo contenente, fra gli altri, il brano Non me la danno mai (lamento dell’armonizzatore), e contemporaneamente esordisce al cinema con un piccolo ruolo nel film Anni 90 di Enrico Oldoini.

La vita privata: moglie e figli

Dario Vergassola è sposato ed ha due figli: Filippo e Caterina. Della compagna si conosce poco, il comico ne ha parlato in qualche intervista definendola una «donna di una serietà imbarazzante che a me e ai figli incute timore ancora adesso». «La mia prima sera in televisione, ospite di Maurizio Costanzo, l’ho poi chiamata per capire se le ero piaciuto e mi ha risposto “Mi dispiace, va in onda troppo tardi, mi sono addormentata”», ha raccontato.

Vergassola è anche autore di libri e ha pubblicato rubriche e articoli per diversi giornali e magazine tra cui Max, Left e Il Venerdì. Il suo primo romanzo, La Ballata delle Acciughe, è uscito nel 2014 e racconta il suo amore per la Liguria. Lontano da qualche anno dal piccolo schermo, il comico nel 2019 ha condotto su Sky Arte Sei in un paese meraviglioso con Michelle Carpente.