Super Verani: è campione del mondo nella 25 km a Budapest

L’Italia del nuoto non si ferma più. Dopo la scorpacciata di medaglie dei giorni scorsi, culminata con la splendida doppietta nella 10 chilometri targata Paltrinieri-Acerenza, oggi arriva un’altra medaglia d’oro storica, sempre nel fondo. Stavolta a vincerla è stato Dario Verani nella durissima gara, durata oltre 5 ore, per la 25 km mondiale, sempre nel Lupa Lake alla periferia di Budapest. E così l’Italia trova la sesta medaglia nel fondo dopo un’impresa epica firmata da Verani, che in volata brucia il francese Reymond e l’ungherese Galicz, rispettivamente secondo e terzo. Soltanto settimo l’altro azzurro in gara, Matteo Furlan.

La gara: rimonta sensazionale di Verani

Il successo di Dario Verani arriva dopo una gara lunghissima e molto complicata, ma soprattutto dopo una volata nella seconda metà del percorso. In acqua, alle 7.31, ci sono 31 uomini, mentre dieci minuti più tardi partiranno 16 donne. E la prima metà della 25 km non sembra premiare gli azzurri. Furlan è settimo, Verani addirittura sedicesimo, con l’australiano Kyle Lee a guidare a più riprese il gruppo. Al giro di boa davanti c’è Kalmar, con Langner e Reymond a seguire. Lentamente, però, il compagno d’allenamento di Gregorio Paltrinieri comincia la risalita e intorno alla quarta ora di manche si porta al quinto posto, a 5 secondi e mezzo da Reymond. L’Italia cresce e a 4 chilometri dall’arrivo “vede” l’impresa: guida il francese, inseguito da Furlan, vicinissimo, e poi da Lee e Verani. Quest’ultimo ne ha di più e lotta fino all’imbuto, dove con una volata pazzesca riesce battere tutti, laureandosi campione del mondo.

Verani, oro mondiale dopo il bronzo europeo

Per Dario Verani, nato a Cecina il primo gennaio 1995, si tratta di un oro storico, che arriva dopo il bronzo europeo sempre a Budapest, ma nella 5 km, dello scorso anno. Per lui, atleta del team di Fabrizio Antonelli, quella di oggi è un’affermazione incredibile, la prima al mondiale. Due gli ori conquistati in carriera, entrambi ai Giochi del Mediterraneo di Pescara del 2015: uno nella 5 km e l’altro con la staffetta mista.