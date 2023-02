Dario Penne è morto: addio al doppiatore di Anthony Hopkins e Michael Caine

Addio al doppiatore degli attori Anthony Hopkins e Michael Caine, Dario Penne, morto all’età di 84 anni. Penne, che ha iniziato la sua carriera come attore, ha poi proseguito la sua carriera nel doppiaggio conquistando vette altissime grazie alla sua voce.

La morte di Dario Penne

L’attore e doppiatore Dario Penne, divenuto principalmente famoso per aver usato la propria voce per doppiare diversi grandi attori di Hollywood e per la sua attività di direzione del doppiaggio, ha perso la vita oggi all’età di 84 anni.

Penne era una delle voci maggiormente note e riconoscibili grazie alla sua grandissima carriera nel mondo dello spettacolo. Il doppiatore è nato a Trieste nel 1938, era un attore di grande talento ma aveva voluto dedicare la sua passione al doppiaggio anche se nel corso della sua carriera era apparso in svariate fiction italiane.

La carriera del doppiatore

Dario Penne per gran parte della sua carriera ha doppiato l’attore Anthony Hopkins. Il doppiatore ha prestato la sua voce all’attore in film come «Il silenzio degli innocenti», «Amistad», «La maschera di Zorro», «Vi presento Joe Black», «Il caso Thomas Crawford», i film MCU di Thor, «I due papi» e recentemente in «The Father», film che ha permesso a Hopkins di vincere il premio Oscar. Un altro attore al quale ha prestato la voce è stato Michael Caine, nei film come «The Weather Man», «Interstellar», «Youth – La giovinezza», «Kingsman» e «Tenet».

Dario Penne ha doppiato la voce di Tommy Lee Jones in «Men in Black» e di Christopher Lloyd nel secondo e nel terzo film di Ritorno al futuro e in «Chi ha incastrato Roger Rabbit?». Inoltre Dario ha doppiato diversi attori come, James Cromwell, Ben Kingsley, Christopher Walken, Gary Oldman, F. Murray Abraham e John Lithgow. Invece in vesti di attore ha recitato in diversi film e serie tv italiane parendo come «Distretto di polizia», «R.I.S. – Delitti imperfetti» e «Don Matteo».