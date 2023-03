Dario Fo, stasera su Rai3 il documentario L’ultimo Mistero Buffo

Rai3 omaggia Dario Fo con L’ultimo Mistero Buffo, documentario in prima visione stasera 10 marzo alle 21.25. Coproduzione Clipper Media e Luce Cinecittà, con la collaborazione della Compagna Teatrale Fo Rame e Rai Documentari, racconta l’ultima volta sul palcoscenico del drammaturgo premio Nobel per la letteratura nel 1997. Grazie a immagini uniche e inedite, sarà possibile ripercorrere la straordinaria vita e l’indimenticabile carriera dell’autore lombardo, le cui opere continuano ad appassionare le generazioni. Durante il documentario sarà possibile ascoltare le parole di Franca Rame, moglie di Fo e sua compagna anche in scena. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Dario Fo – L’ultimo Mistero Buffo, le anticipazioni di stasera 10 marzo 2023 su Rai3

La narrazione del documentario in onda stasera 10 marzo avrà inizio l’1 agosto 2016 a Roma. Si tratta di una data simbolo, in quanto segnò l’addio alle scene di Dario Fo con la rappresentazione di una delle sue opere più emblematiche, Mistero Buffo. Quasi 20 anni dopo la vittoria del Nobel per la capacità di «risollevare la dignità degli oppressi», a 90 anni decise di salutare il palco. Si partirà dal suo camerino, dove tutto aveva sempre inizio. Con un’intervista inedita si potrà ripercorrere la carriera di Dario Fo dall’Italia alla Turchia e all’Argentina, dove le sue opere ancora oggi infastidiscono il potere. Nelle sue parole si susseguiranno i ricordi di una lunga vita, gran parte della quale trascorsa accanto alla moglie Franca Rame.

A questo punto, dopo aver riallacciato i fili della sua vita, Dario Fo si alzerà dirigendosi nelle quinte del teatro, pronto per l’ultima danza. Mentre il drammaturgo sarà sul palco con la sua Mistero Buffo, sarà possibile ascoltare le testimonianze degli attori che hanno avuto modo di collaborare con lui durante i lunghi anni di carriera. Un racconto che consentirà di riflettere anche sulla dimensione umana del grande Maestro, i cui ideali hanno abbattuto confini. Basti pensare a Istanbul, dove è stata tradotta in curdo la commedia Clacson, Trombette e Pernacchi, o a Buenos Aires, dove ancora oggi va in scena Muerte Accidental de un ricotero. Il documentario di stasera vanta la regia e la scrittura di Piero D’Onofrio, le riprese di Domenico Rotiroti e le musiche di Riccardo Cimino.