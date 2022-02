Dario Argento, 5 film da vedere prima di Occhiali neri

Dario Argento torna in sala. Il 24 febbraio sbarcherà al cinema Occhiali neri, ultimo progetto del maestro del brivido che dirige per l’occasione la figlia Asia e Ilenia Pastorelli. A Roma, un serial killer prende di mira le prostitute della città, strangolandole con una corda di violoncello. Una di loro, Diana, riesce a scampare all’agguato ma, mentre fugge, rimane vittima di un incidente stradale che la priva della vista. La donna deve abituarsi alla nuova vita e lo fa anche grazie al cane lupo Nerea e a un orfano cinese di nome Chin, che diventano i suoi occhi. Un aiuto giunge, inoltre, da Rita, volontaria conosciuta presso una comunità di non vedenti. Intanto però l’assassino è ancora sulle sue tracce, determinato a portare a termine il suo crimine.

Presentato alla Berlinale, il film segna il ritorno del regista horror a dieci anni di distanza dal suo ultimo progetto, Dracula 3D. In attesa di comprare il biglietto, ecco cinque capolavori da guardare, tra cui gli intramontabili Suspiria e Profondo rosso.

Dario Argento, da Suspiria a Profondo rosso, 5 film da vedere prima di Occhiali neri

1. L’uccello dalle piume di cristallo (1970), l’esordio di Dario Argento

La maratona dei migliori film di Dario Argento non potrebbe non partire dal suo esordio. Era il 1970 quando il maestro del brivido italiano debuttava sul grande schermo con il thriller L’uccello dalle piume di cristallo. Libero adattamento della Statua che urla di Fredric Brown, si concentra su Sam Dalmas, cui volto è Tony Musante, scrittore italo-americano che lavora a Roma. Una sera, l’uomo assiste all’accoltellamento di una donna da parte di una figura incappucciata, che si rivelerà essere un serial killer. Dalmas finisce così al centro di una catena di delitti che arriveranno a coinvolgere anche la sua fidanzata, la cui vita è sempre più a rischio. Un cult da ammirare anche a 50 anni di distanza, che si arricchisce con la colonna sonora di Ennio Morricone. Il film è disponibile su Amazon Prime Video.

2. Profondo rosso (1975), il capolavoro che ha segnato una carriera

Se c’è un film che ha elevato Dario Argento nell’Olimpo del cinema horror, quello è Profondo rosso. Sbarcato nei cinema italiani nel marzo 1975, racconta la storia di un pianista jazz che diventa il bersaglio di un pazzo omicida dopo essere stato testimone dell’omicidio di una medium. Iconica la nenia per bambini che precede di poco i colpi di mannaia del killer. Con questo film, Dario Argento ha messo da parte il thriller per approdare nel puro horror, tra musiche prog rock della band Goblin e trionfo del gore. Nel cast figurano David Hemmings e Daria Nicolodi, mentre gli effetti speciali sono opera del premio Oscar Carlo Rambaldi. In streaming è disponibile su Prime Video e su Infinity.

3. Suspiria (1977), Dario Argento inaugura la Trilogia delle Madri

Fra le opere più celebri di Dario Argento c’è anche Suspiria, primo capitolo della Trilogia delle Madri, che si completa con i successivi Inferno e La terza madre. Sangue e magia nera permeano la trama che ruota attorno alla figura di Susy Benner, nei cui panni recita Jessica Harper. Il film racconta le vicende di una ballerina che, una volta entrata nella prestigiosa Accademia di danza di Friburgo, scopre al suo interno sacrifici e occultismo. Fra piogge torrenziali e una soundtrack da far accapponare la pelle – opera, come per Profondo Rosso, dei Goblin – sono tante le scene cult. Impossibile dimenticare l’impiccagione di Madame Blanc oppure i flebili sussurri nel dormitorio. Disponibile in streaming su Amazon Prime Video e su Netflix.

4. Inferno (1980), quando la paura si nasconde sotto la propria casa

Secondo capitolo della Trilogia delle Madri, Inferno è un altro must per gli amanti di Dario Argento. Il film con Irene Miracle racconta la storia della giovane poetessa Rose Elliot che acquista un libro sulle streghe scritto da un architetto, Emilio Varrelli. La ragazza scopre così di abitare proprio in una delle case citate nel volume, residenza della Mater Tenebrarum, personificazione della morte. I sotterranei dell’edificio, infatti, celano oscuri e spaventosi pericoli. Nel cast anche Leigh McCloskey e Veronica Lazar. Il film è disponibile all’acquisto in streaming su Amazon Prime Video ed Apple Tv+.

5. Phenomena (1985), l’esordio da protagonista per Jennifer Connelly

Jennifer Connelly, la giovane Deborah Gelly di C’era una volta in America, è invece protagonista di Phenomena, film del 1985 in cui fece il suo esordio come protagonista. Un horror cupo che, nelle vesti di una fiaba dark, racconta i brutali omicidi che avvengono in un collegio femminile svizzero. Qui la giovane Corvino, vittima di sonnambulismo, assiste suo malgrado alle efferate azioni di un serial killer in un luogo infestato da insetti striscianti, deformi bambini e brutali assassini. Nel cast anche Daria Nicolodi, già presente in Profondo Rosso, nei panni della vicedirettrice Brückner. Nel 2001 si pensò di realizzare un sequel, ma il progetto fu accantonato per problemi di natura contrattuale. Phenomena è disponibile in streaming su RaiPlay e Amazon Prime Video.