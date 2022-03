Dario Aita Don Matteo 13: età, moglie, film e fratello dell’attore che interpreta il ruolo di Sergio La Cava

Attore italiano presente nel cast di numerose serie tv tra cui Don Matteo, dove interpreta il ruolo di Sergio La Cava, Dario Aita ha debuttato nel mondo cinematografico nel 2009 con il film La prima linea: vediamo chi è e chi sono sua moglie e suo fratello.

Dario Aita, chi è: i film più famosi

Nato a Palermo nel 1987 e diplomatosi presso la scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova, ha esordito sul piccolo schermo nella fiction di Rai Uno Il segreto dell’acqua (2011). L’anno successivo ha recitato in Questo nostro amore a cui hanno fatto seguito i ruoli in Grand Hotel, L’allieva e La mafia uccide solo d’estate. Prima di entrare a far parte del cast di Don Matteo dalla dodicesima stagione, ha ottenuto un ruolo nei film Caffè di Cristiano Bortone e La cena di Natale di Marco Ponti.

Nel 2020 ha poi preso parte al film State a casa, commedia nera ambientata in pieno lockdown e a Il giorno e la notte di Daniele Vicari, pellicola interamente girata a distanza durante la pandemia. Tra i suoi ultimi lavori si cita Noi (2021), serie prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction e adattamento italiano della serie televisiva statunitense This Is Us.

Dario Aita: la moglie

Per quanto riguarda la vita privata, Dario ha una relazione con Elena Gigliotti. I due si sono conosciuti alla scuola di recitazione del teatro stabile di Genova, dove entrambi si sono trasferiti da ragazzi per effettuare il loro percorso di studi (lei è di Catanzaro), e hanno poi deciso di andare a vivere insieme a Roma. Insieme dal 2013, non è noto se si siano sposati o siano ancora fidanzati.

Dario Aita: il fratello

Dario è il fratello minore di Emmanuele, anch’egli attore nato a Palermo nel 1983. Diplomatosi alla scuola del Teatro Stabile di Genova, ha debuttato in televisione recitando nella fiction L’allieva. Nel 2016 ha poi interpretato il ruolo di Marco Ferreri nel film Il mio Godard diretto dal Premio Oscar Michel Hazanavicius e l’anno successivo è entrato a far parte del cast di Suburra – La serie in cui, per tre stagioni, ha vestito i panni del personaggio di Ferdinando Badali. Il 2021 l’ha visto protagonista del film di produzione svedese sulla vita del calciatore Zlatan Ibrahimović.