Daphne Caruana Galizia, 40 anni di carcere per gli esecutori dell’omicidio

A cinque anni dalla morte di Daphne Caruana Galizia, i fratelli Degiorgio (George, 58 anni e Alfred, 56) sono stati condannati a 40 anni di prigione. I due, entrati in aula come “non colpevoli”, hanno invece poi ammesso di essere stati gli esecutori materiali della giornalista maltese. La svolta nel processo è arrivata dopo poche ore dall’inizio del procedimento.

I due killer hanno evitato il carcere a vita

Omicidio volontario, possesso illegale di esplosivi, associazione a delinquere, promozione e favoreggiamento di una cospirazione criminale e cospirazione attiva insieme ad altri per uccidere. Queste le accuse ai fratelli Degiorgio, che dovranno pagare le spese processuali e restituire i proventi del crimine. Il due killer, secondo quanto riportano dai media di Malta, hanno sostanzialmente patteggiato all’ultimo minuto, evitando così la condanna a vita: potranno anche beneficiare di sconti per buona condotta.

Le persone coinvolte nell’omicidio

I fratelli Degiorgio erano stati arrestati a dicembre 2017, 42 giorni dopo l’omicidio della 53enne Daphne Caruana Galizia, uccisa dall’esplosione provocata da una bomba collocata all’interno della sua auto, mentre stava lasciando la sua casa a Bidnija, Malta. Curatrice di uno dei blog più seguiti del Paese, era impegnata in numerose inchieste: ultima in ordine di tempo quella sui Panama Papers e i legami con il governo maltese, che le costò la vita. A ordinare l’eliminazione della giornalista fu il miliardario Yorgen Fenech (accusato da Caruana Galizia di possedere un fondo segreto a Panama e di aver fatto pressioni sul governo per aggiudicarsi un appalto), che si avvalse dell’aiuto del complice Vincent Muscat (pregiudicato tuttofare) e di Melvin Theuma (intermediario tra mandanti ed esecutori).

A break in the clouds. Guilty: Degiorgio brothers admit killing Daphne in sensational turnaround https://t.co/uIrRkbkWd0 — Paul Caruana Galizia (@pcaruanagalizia) October 14, 2022

«Si è aperto uno squarcio tra le nubi», ha commentato a Paul Caruana Galizia, uno dei figli di Daphne. «Oggi non è stata fatta giustizia, è stato fatto solo un piccolo passo. Ora avanti con quelli che hanno ordinato e pagato l’omicidio, con chi li ha protetti e quelli che hanno passato due anni facendo tutto il possibile immaginabile per cercare di insabbiare tutto», ha scritto la maltese Roberta Metsola, presidente dell’Europarlamento.