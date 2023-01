Da Moratti a Santanché fino a Theresa May: la politica che balla

Ballare, diceva Shirley MacLaine, «significa confrontarsi con se stessi». Perché il ballo «è l’arte dell’onestà. Si è completamente allo scoperto quando si balla. La propria salute fisica è allo scoperto. la propria autostima è allo scoperto. La propria salute psichica è allo scoperto, è impossibile ballare senza essere se stessi. Quando si balla si dice la verità. Se si mente, ci si fa male». Parole che ogni politico e politica dovrebbe tenere bene a mente prima di lanciarsi in piroette e coreografie improbabili. Perché, appunto, farsi male è un rischio da calcolare.

Letizia Moratti si scatena con i City Angels

Non lo ha fatto Letizia Moratti che il 6 gennaio si è lasciata andare a una sorta di ballo-rito di gruppo con i City Angels sulle note di un riempipista da balera come Sciogli le trecce cavalli di Umberto Balsamo con tanto di vocalist. Passi la strategia della candidata del Terzo Polo a Regione Lombardia di avvicinarsi alla gente comune nel tentativo di scrollarsi di dosso l’allure di manager distaccata (si spiegano solo così i post sulle ricette o i video intimisti della scrivania che usava da ragazza), ma l’effetto ahimè è quello di serata animazione in villaggio.

Lombardy presidential candidate Letizia Moratti dances with City Angels volunteers. Jan 6, 2023 pic.twitter.com/hEC02Xaexw — Crazy Ass Moments in Italian Politics (@CrazyItalianPol) January 7, 2023

Lady Moratti a dire il vero non è nuova a questo genere di performance. Solo lo scorso agosto aveva postato su Twitter un video in cui ballava con un ventaglio. «L’estate», scriveva la vicepresidente di Regione Lombardia, «è anche festa insieme ad amici e famigliari»

L'estate è anche #festa insieme ad amici e famigliari. pic.twitter.com/xskTZxmQSK — Letizia Moratti (@letiziamoratti) August 18, 2022

La tarantella di Meloni a Bari

Lady Moratti non è certo l’unica ad aver ceduto alla danza. Pure la premier Giorgia Meloni, durante l’ultima (e vittoriosa) campagna elettorale, in quel di Bari si è concessa una sorta di tarantella sul coro da stadio dei supporter: «Oh mamma, mamma, mamma sai perché mi batte il corazon?». L’animo popolare della leader underdog non ha saputo trattenersi.

Sul ballo Daniela Santanché non si batte

Restando in casa Fratelli d’Italia la regina della dancefloor però è lei: Daniela Santanché, complice anche il Twiga, l’esclusivo stabilimento balneare e locale a Forte dei Marmi di cui la ministra del Turismo ha annunciato di aver ceduto le quote per non incappare in un conflitto di interesse. Nell’agosto 2020, la Pitonessa di verde fasciata, si lasciava andare sinuosa sulle note di Paradise, brano reso famoso dal film Laguna Blu. In questo caso però si trattava di un ballo di protesta. «Questo governo ha deciso che non possiamo più ballare un provvedimento senza senso e che non c’entra con l’aumento dei contagi, non ci sono evidenze scientifiche, ma c’è una grande limitazione delle nostre Liberta!», postava Santanché su Instagram a corredo del video. «Andremo in discoteca per ascoltare la musica, non arrendiamoci amici. Questo è un governo che non difende gli italiani ma i clandestini con il Covid-19 che scorrazzano per il nostro Paese #wilballo».

Due anni prima sempre con il compagno e sempre al Twiga, questa volta con caschetto e camicia e gonna argentata, si scaldava su Non succederà più brano lanciato da Claudia Mori presentato a Sanremo nel 1982. Una garanzia l’atmosfera vanziniana.

Theresa May, Dancing Queen internazionale

Uscendo dai nostri confini, la Dancing Queen però è senza dubbio a Theresa May, ex premier britannica, resa celebre non solo per la sua passione per le scarpe ma anche per i suoi movimenti robotizzati (chiamarli danza pare esagerato) sulle note del successo degli Abba all congresso Tory del 3 ottobre 2018.

Pochi mesi prima, in agosto, May si era lasciata coinvolgere da un gruppo di studenti durante una visita a Cape Town in Sudafrica. Una performance che le fece guadagnare l’appellativo (ironico) di “natural woman”.

Sanna Marin e il ballo ‘proibito’

Il ballo di certo non ha portato bene alla premier finlandese Sanna Marin. Un video pubblicato lo scorso agosto in cui si scatenava in casa di amici sulle note del rapper finlandese Petri Nygrd e del cantante pop Antti Tuisku ha sollevato una vera e propria bufera politica. C’è da dire a sua discolpa che almeno lei ha il senso del ritmo.