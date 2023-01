Danza con me stasera su Rai1: scaletta e ospiti di Roberto Bolle

Inizia il nuovo anno in compagnia di Roberto Bolle. L’etoile della danza italiana sarà di nuovo protagonista del suo show Danza con me, in onda stasera 1 gennaio alle 21.25 su Rai1. Per il sesto anno consecutivo, il ballerino si unirà a figure illustri dello spettacolo italiano e colleghi internazionali per allietare la serata con coreografie inedite e momenti di divertimento. Fra gli ospiti Alberto Angela, Elio e Dardust. Alla conduzione ci saranno Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Danza con me, le anticipazioni dello show di Roberto Bolle stasera 1 gennaio 2023 su Rai1

Un avatar nel metaverso e gli ospiti dello spettacolo

L’edizione 2023 di Danza con me sarà all’insegna della tecnologia. Roberto Bolle infatti farà il suo debutto nel metaverso, facendo leva su un Avatar che si esibirà in sorprendenti acrobazie. «Mi diverto a fare passi che nella realtà non sono per nulla capace di effettuare», ha detto ironicamente l’etoile. Ballerà ritmi hip hop e sfiderà persino un ospite, che tuttavia resterà top secret fino all’inizio della trasmissione. Più di metà dello studio vedrà la presenza di pannelli con luci led per rendere l’esperienza del ballo più immersiva che negli anni precedenti. Per far iniziare l’anno, è il caso di dirlo, con il piede giusto, Bolle si avvarrà dell’aiuto di numerose figure di spicco dello spettacolo italiano. Innanzitutto, in veste di conduttori lo affiancheranno Cristiana Capotondi e Luca Zingaretti.

Torna anche quest'anno il grande show della danza e, con @RobertoBolle, due conduttori d'eccezione: Cristiana Capotondi e Luca Zingaretti 💫 Innovazione, tradizione, poesia e bellezza con una sana dose di pop e comicità. ✨ #DanzaConMe, il #1gennaio in 1ª serata su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/yvWZH6etPx — Rai1 (@RaiUno) December 22, 2022

Non mancheranno però numerosi ospiti. In studio Alberto Angela, già da mercoledì scorso su Rai1 con la nuova edizione di Meraviglie – Stelle d’Europa. C’è trepidazione per lo sketch di Elio, che ha promesso un medley di alcune canzoni de La famiglia Addams. Chissà che non proponga una sua personale versione del ballo di Mercoledì, il virale passo di danza della serie Netflix. Tornerà a Danza con me Virginia Raffaele, una vera habitué dello spettacolo. Infine Claudia Gerini ed Edoardo Leo daranno vita, con la collaborazione di Roberto Bolle, a un momento dedicato alle festività in barba al politically correct. Paola Minaccioni porterà la sua ironia, prima di lasciare il palcoscenico a Dardust. Il produttore e pianista suonerà Dune (Space Suite) accompagnato dalla danza di Bolle. In scaletta Blanco che eseguirà Blu celeste e Dargen D’Amico con la sua Dove si balla.

Da Rachmanikov a Nureyev, la scaletta classica della serata

Roberto Bolle non tralascerà ovviamente la musica classica, per cui presenterà vari pezzi del repertorio. Si partirà sulle note di Spring Waters di Asaf Messerer su musica di Sergei Rachmanikov, dove l’etoile italiana ballerà con la collega giapponese Fumi Kaneko. A seguire, sul palco salirà Melissa Hamilton, prima solista del Royal Ballet di Londra per ballare un pezzo di Wayne Mc Gregor su musica di Max Richter. Infine, Bolle per Danza con me sarà in compagnia di Nicoletta Manni e Virna Troppi, Prime Ballerine del Teatro alla Scala di Milano. Il terzetto si esibirà con Cenerentola di Rudolf Nureyev e con una coreografia inedita del brano Blu Celeste di Blanco.