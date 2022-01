Danza con me stasera su Rai1: scaletta e ospiti di Roberto Bolle

Roberto Bolle torna protagonista del prime time per il primo giorno dell’anno. Stasera 1 gennaio, alle 21,20 su Rai1, andrà in onda Danza con me, lo show dell’étoile del Teatro alla Scala di Milano. Una serata che mette al centro la danza ma che promette di dare vita un viaggio nell’intero mondo dell’arte con ospiti del cinema, della musica e dello spettacolo in generale. L’intera serata sarà dedicata alla memoria di Carla Fracci, leggenda della danza scomparsa lo scorso 27 maggio. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Danza con me, anticipazioni, scaletta e ospiti di Roberto Bolle stasera 1 gennaio 2022 su Rai1

Conducono Serena Rossi e Lillo, John Malkovich in scena con un pezzo teatrale

«Sarà una serata particolarmente allegra e positiva», ha spiegato Roberto Bolle in conferenza stampa. «Vogliamo regalare una tregua dalle difficoltà e dalle ferite aperte della pandemia». La quinta edizione di Danza con me promette infatti ospiti speciali provenienti da un ampio ventaglio di ambiti. L’obiettivo principale è quello di esaltare il ritorno alla vita in tutte le sue forme, con uno spettacolo che si avvarrà di camei e performance eccezionali. Alla conduzione ci saranno Lillo, che animerà la serata con la sua ormai tradizionale ironia, e Serena Rossi. Quest’ultima si esibirà sulle note di Respect, accompagnata dalle ballerine di Silent Beat, la compagnia di Irma Di Paola.

✨ Un momento unico per sorridere, riflettere ed emozionarsi di fronte alla magia della danza che tutto può, almeno per una notte ✨@RobertoBolle e i suoi ospiti vi aspettano a #DanzaConMe domani, #1gennaio, in prima serata su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/SG0nJyy1J2 — Rai1 (@RaiUno) December 31, 2021

Ricco, come detto, il cast di ospiti. Sul palco ci sarà l’attore di Hollywood John Malkovich, che porterà in scena un pezzo teatrale insieme al violinista russo Aleksej Igudesman e al pianista anglo-coreano Richard Hyung-ki Joo. La serata accoglierà poi Ornella Vanoni e tutto il cast di 7 Donne e 1 mistero, attualmente nelle sale. Insieme alla celebre cantante ci saranno infatti Margherita Buy, Sabrina Impacciatore, Diana Del Bufalo, Benedetta Porcaroli e Micaela Ramazzotti. Spazio poi al duo Colapesce e Dimartino, salito alla ribalta con Musica leggerissima presentata al Festival di Sanremo, che si esibirà assieme ai giovani allievi dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano.

Lui balla, io canto e le altre 6 ….vedrete!!!

Il 1 Gennaio @RaiUno sarò ospite con il cast di #7donneeunmistero di “Danza Con Me” il grande show condotto da @RobertoBolle in prima serata.

Iniziamo l’anno insieme ❣️#danzaconme @WarnerBrosIta @Wildsidesrl pic.twitter.com/JQGBBbrddv — Ornella Vanoni (@OrnellaVanoni) December 30, 2021

Roberto Bolle ballerà con le Farfalle azzurre, Boosta e le stelle della danza mondiale

Al centro della serata ci sarà sempre Roberto Bolle, che sarà protagonista anche di due performance in compagnia di Boosta, cofondatore dei Subsonica. Dalle tastiere si passerà al pianoforte con le esibizioni di Frida Bollani, figlia di Stefano, e Beatrice Rana. Virna Toppi, prima ballerina alla Scala, accompagnerà Bolle in una riflessione sul tempo e sull’amore, impreziosita dalla presenza degli attori Alessandro Borghi e Jasmine Trinca. Attenzione anche al mondo della letteratura e della tv con approfondimenti sui passi di danza in diretta da parte di Nicola Lagioia, Silvia Avallone e Franca Leosini. L’attrice Carla Signoris e il comico Valerio Lundini invece racconteranno il mondo della danza sotto un punto di vista più spigliato e divertente. Spazio anche alle Farfalle azzurre, squadra nazionale di ginnastica ritmica, con cui Roberto Bolle celebrerà il grande 2021 dello sport azzurro.

Come da tradizione, tante saranno anche le star della danza mondiale. Svetlana Zakharova, prima ballerina assoluta del Teatro Bolshoi di Mosca, si esibirà con Giselle, cavallo di battaglia della compianta Carla Fracci. A seguire, Roberto Bolle accoglierà sul palco Marianela Nuñez, prima ballerina del Royal Ballet di Londra, con cui danzerà L’Histoire de Manon di Kenneth MacMillan e Paquita di Marius Petipa. Assieme a loro, le allieve dell’Accademia del Teatro alla Scala. E ancora, spazio alla danza contemporanea con i ballerini della MM Contemporary Dance Company di Michele Merola, che si esibiranno sul pezzo Acqua di Bigonzetti.

Il violino di Alessandro Quarta e la coreografia di Massimiliano Volpini daranno vita al tango di Astor Piazzolla Alma Porteña con la ballerina Nicoletta Manni. Timofej Andrjashenko, primo ballerino della Scala, si esibirà con Roberto Bolle sulle note di Zorba il Greco, mentre la prima solista del Ballet di Londra Melissa Hamilton danzerà Borderlands di Wayne McGregor. Infine sarà il turno di Agnese di Clemente della Scala di Milano con With a chance of rain di Liam Scarlett.