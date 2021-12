Dante, il sogno di un’Italia libera stasera su Rai2: temi, anticipazioni e voci del documentario

Negli ultimi dodici mesi, l’Italia, in occasione dei 700 anni dalla morte, ha omaggiato Dante Alighieri, il Sommo poeta. A conclusione delle celebrazioni, Rai Documentari propone un racconto in grado di ripercorrere il Trecento attraverso gli occhi del poeta, con uno sguardo attento ai personaggi che ne segnarono la storia. Stasera 27 dicembre, alle 21,20 su Rai2, andrà in onda Dante, il sogno di un’Italia libera, docu-drama di Diego d’Innocenzo, Luca Marchetti e Mariangela Barbanente. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Dante, il sogno di un’Italia libera, temi e ospiti del documentario stasera 27 dicembre 2021 su Rai2

Disponibile già dallo scorso 13 dicembre sulla piattaforma online ITsART, Dante, il sogno di un’Italia libera concluderà il ciclo di omaggi all’autore della Divina Commedia. Il documentario trasporterà i telespettatori nelle atmosfere del quattordicesimo secolo visto attraverso gli occhi del Sommo Poeta. Un viaggio fra istituzioni e personaggi dal grande carisma. Sarà possibile andare alla scoperta di re, papi e imperatori hanno segnato il destino dei vari stati della penisola e dell’Europa intera per generazioni.

Una proposta @raidocumentari per uno straordinario viaggio dentro la storia del "Sommo Poeta" ✍️🌿 👉 "Dante – Il sogno di un'Italia libera" domani in prima serata su #Rai2 e in diretta streaming su #RaiPlay 📺📲 pic.twitter.com/Q90kF4I8gt — Rai2 (@RaiDue) December 26, 2021

Esperti e studiosi di Dante Alighieri illustreranno il significato dei versi ai telespettatori per un progetto che si piazza a metà fra il documentario e la fiction. Al centro di Dante, il sogno di un’Italia libera non può mancare la Divina Commedia, caposaldo della sua composizione e da secoli patrimonio letterario dell’umanità. Un giudizio sui protagonisti della storia e una testimonianza sul primo ventennio del Trecento, dove ogni mezzo per la conquista del potere era lecito.

Ecco che prenderanno vita personaggi illustri come Papa Bonifacio VIII, nei cui panni reciterà Gipeto Marco Brancato, e il suo successore Benedetto XI, impersonato da Giovanni Moschella. Francesco Petruzzelli sarà il re di Francia Filippo il Bello, mentre Daniel De Rossi vestirà i panni di Carlo di Valois. E ancora, Camillo Marcello Ciorciaro interpreterà Guglielmo di Nogaret, Alessandro Tirocchi sarà Corso Donati e Mariagrazia Toccaceli vestirà i panni di Beatrice, donna amata da Dante, nei cui panni ci sarà Bernardo Casertano.