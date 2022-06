D’Annunzio, l’uomo che inventò se stesso, stasera su Rai3 il documentario sul Vate

Giordano Bruno Guerri racconta D’Annunzio, l’uomo che inventò se stesso, in onda stasera 23 giugno alle 21,20 su Rai3. Prodotto da Ince Media e Filippo Cellini, con la collaborazione con Rai Documentari e Luce Cinecittà, il progetto propone una rilettura in chiave pop e contemporanea del Poeta Vate. Alla regia ci sono Francesca Pirani e Stefano Viali, vincitore nel 2005 del David di Donatello per il cortometraggio Lotta Libera. Nel documentario anche le voci dei ragazzi di oggi, che tentano di paragonare l’autore del Piacere ai protagonisti della politica contemporanea. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

D’Annunzio, l’uomo che inventò se stesso, i temi del documentario stasera 23 giugno 2022 su Rai3

Il racconto di Giordano Bruno Guerri e dei ragazzi di oggi

«Gli italiani hanno fatto l’Italia unita, ma ora bisogna farla grande». L’espressione racchiude in poche parole la volontà di Gabriele D’Annunzio di partecipare attivamente alla vita del suo tempo, divenendo guida per la gente. Il primo influencer della storia riuscì a imporsi come figura centrale dell’Italia di inizio Novecento, ormai delusa dai mancati sogni del Risorgimento. La sua storia riemerge nel documentario D’Annunzio, l’uomo che inventò se stesso per la narrazione di Giordano Bruno Guerri, storico, giornalista e presidente del Vittoriale degli Italiani.

Il documentario in onda stasera presenterà anche le voci dei ragazzi di oggi, che proveranno a rileggere la figura e le opere di D’Annunzio in chiave pop, ma soprattutto a paragonare il Vale ai protagonisti dei nostri anni. Ne nasceranno impropri parallelismi con Silvio Berlusconi, ma anche con Sandro Pertini e persino Greta Thunberg, soprattutto per la capacità di smuovere le masse. L’autore di capolavori come Il piacere, Il trionfo della morte e Notturno assumerà le sembianze di un moderno divo, progenitore della cultura di massa.

La storia di un uomo fra opere, amore e politica

Il racconto di D’Annunzio, l’uomo che inventò se stesso si muoverà da Pescara al Collegio Cicognini di Prato, dove fu mandato dal padre che aveva già visto in lui grandi doti. Spazio per le raccolte di poesie, i primi anni a Roma e il successo nella borghesia italiana di fine Ottocento. Impossibile dimenticare poi il lusso degli amori mutevoli e disinvolti. Sarà occasione per scoprire o riscoprire le figure di Isadora Duncan e Luisa Casati, la moglie Maria Hardouin di Gallese e l’amante Luisa Baccara. Anticipatore di costumi e mode, è oggi sempre al centro di un dibattito che ne giudica un’adesione al fascismo mai concretizzata.