Danni di frane e alluvioni in Italia: 51 miliardi in 40 anni

Negli ultimi 40 anni l’Italia ha speso 51 miliardi per sopperire ai danni di frane e alluvioni. La furia dell’acqua, secondo i dati dell’Eea, ha devastato più dei terremoti. I morti legati al meteo, invece, sono quasi tutti causati dal caldo.

Danni di frane e alluvioni per 51 miliardi: il clima che distrugge e uccide

L’European Environment Agency ha raccolto dei dati sul denaro speso per far fronte ai danni di frane, alluvioni, terremoti e ondate di calore. In Italia, negli scorsi 40 anni le scosse di terremoto sono costate 30 miliardi, mentre frane e alluvioni 51 miliardi. A uccidere di più invece è il cado. I morti legati al meteo degli ultimi 40 anni in Italia sono 20mila, quasi tutti causati dalle ondate di calore. Proprio l’afa dell’ultimo anno ha portato a un incremento della mortalità del 16%, con circa 53mila decessi.

I danni di frane e alluvioni in Europa

L’Italia è la prima in Europa per danni idrogeologici. Di seguito c’è la Germania, con 36 miliardi e la Francia, con 35 miliardi. Da un lato il dispendio di tanto denaro è legato all’inerzia. Per esempio, i progetti mai portati a termine, come quello del fiume Misa, fermo dal 1985. Dall’altro, la conformazione stessa della penisola. «Due catene montuose che tagliano il paese. Fiumi stretti e ripidi che scendono dai versanti. Aria che si carica di umidità su un mare molto caldo e sale quando incontra le montagne», spiega Barbara Lastoria, ingegnere idraulico dell’Ispra, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale a Repubblica.

Secondo il rapporto sul rischio idrogeologico, 8 milioni di italiani vivono in una zona pericolosa per frane o alluvioni. «Eppure la percezione del rischio è bassa. Trenta centimetri d’acqua sembrano innocui, ma basta che scorrano a un metro al secondo per trascinare via un bambino. Se poi sono pieni di terra e tronchi rischiano di far perdere l’equilibrio anche a un adulto. Una volta caduti, c’è poco che si possa fare per difendersi dalla corrente».

I comportamenti corretti

Nel caso di nubifragi, la perdita di molte vite umane è spesso legata anche all’adozione di comportamenti di emergenza scorretti. Come aggiunge Lastoria, «i temporali sono diversi da quelli della nostra memoria. Possono causare veri e propri disastri. Se vediamo anche solo 10 centimetri d’acqua, vuol dire che un fiume ha rotto gli argini. Non si deve andare in garage. Non si deve prendere la macchina. Ci si deve allontanare da ponti e sottopassi. Non si deve restare ai piani bassi di un edificio, se si vive vicino a un bacino idrico. Più della metà delle vittime delle Marche avrebbe potuto salvarsi, se avesse adottato comportamenti corretti».

I temporali «diversi da quelli della nostra memoria»

«Oggi vediamo temporali fuori scala», afferma Lastoria. «Prima parlavamo di nubifragio con 100 millimetri di pioggia in un giorno. Nelle Marche ne abbiamo avuti 400 in 7-8 ore. Le casse di espansione sono utili, ma hanno dei limiti. Non le puoi progettare troppo a monte, sui terreni ripidi. E nemmeno dove si è costruito accanto a un fiume». Se i nostri corsi d’acqua sono stretti e ripidi è per via della nostra orografia. Ma se sono cementificati è per la tendenza a costruire ovunque, occupando gli spazi della natura. È la nuova realtà: «Dobbiamo abituarci, come abbiamo imparato che durante un terremoto si deve stare lontani da scale e cornicioni dobbiamo imparare cosa fare anche quando arriva un nubifragio».