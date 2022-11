Danimarca-Tunisia, conduttrice lascia la diretta: mamma uccisa da un camion

Durante la trasmissione della partita Danimarca-Tunisia, la conduttrice dell’emittente ITV, canale televisivo britannico, ha lasciato la diretta e si è recata dalla madre che è morta perché investita da un camion. Una vera tragedia per Nadia Nadim, danese di origine afghana calciatrice professionista con il PSG, chiamata da ITV come opinionista per il Mondiale in Qatar 2022.

Cosa è successo durante la diretta Danimarca-Tunisia

Durante la diretta della partita Danimarca-Tunisia sul canale televisivo ITV, la conduttrice Nadia Nadim, è scomparsa misteriosamente. Ha dovuto abbandonare la telecronaca e per gli spettatori si è trattato di un atto insolito. Infatti, Nadia Nadim è una delle opinioniste più in voga in Gran Bretagna nell’ultimo periodo ed è anche apprezzata come icona del calcio femminile, essendo una professionista che milita nel PSG.

Tuttavia, la sua fuga aveva una ragione importante e ben precisa: aveva appena appreso che la madre era stata uccisa perché travolta da un camion. Insomma, un momento davvero scioccante per la ragazza.

La rivelazione di Nadia Nadim

24 ore dopo aver lasciato la diretta di Danimarca-Tunisia, Nadia Nadim ha spiegato a fan e spettatori il motivo della sua scomparsa. L’ha fatto attraverso un lungo post sui social. In questo post si legge: «Le parole non possono descrivere quello che sto provando. Ho perso la persona più importante della mia vita ed è successo in modo improvviso e inaspettato. Aveva solo 57 anni»-

La conduttrice ha voluto anche ricordare la madre con parole emozionanti: «Era una guerriera che aveva combattuto per ogni centimetro della sua vita. Non mi ha dato la vita una, ma due volte, e tutto ciò che sono è grazie a lei. Ho perso la mia casa e so che niente sarà mai più lo stesso. La vita è ingiusta e non capisco perché lei e perché in questo modo. Ti amo e ti rivedrò».