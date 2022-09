Danimarca, la Regina Margherita positiva al Covid dopo i funerali di Elisabetta II

La Regina Margherita II di Danimarca è risultata positiva al Covid dopo aver assistito ai funerali di Elisabetta II nel Regno Unito. Sembra comunque che la situazione riguardo alla sua salute sia sotto controllo, ma il popolo danese rimane in apprensione. Ecco tutti i dettagli sulla vicenda.

L’annuncio della Regina Margherita II della sua positività al Covid-19

La Regina Margherita II di Danimarca ha annunciato di dover cancellare tutti i suoi impegni ufficiali nei prossimi giorni perché positiva al Covid-19. La sovrana, 82 anni, ha dato l’annuncio subito dopo aver scoperto di aver contratto la malattia. Da notare che la sovrana lunedì aveva partecipato alle esequie della Regina Elisabetta in Inghilterra, all’abbazia di Westminster ed era stata a contatto con un gran numero di reali e celebrità. Ecco perché ora si teme un focolaio e si sta cercando di fare un tracciamento di tutti coloro che sono stati a contatto con la sovrana.

Ad ogni modo, il virus sembra essere sotto controllo e non dovrebbe nuocere alla salute della sovrana. Il popolo danese si sta interessando delle sue condizione e segue con attenzione tutte le notizie che la riguardano. D’altronde, con la morte della Regina Elisabetta II, la Regina Margherita è diventata la monarca più longeva d’Europa. Inoltre, la Regina ha iniziato a regnare in Danimarca mezzo secolo fa e ora continua a sedere sul trono del suo paese, ricoprendo perlopiù un ruolo simbolico.

Non è la prima volta che la regina contrae la malattia

Per la Regina Margherita II di Danimarca non si tratta della prima volta. La sovrana aveva già contratto il Covid-19 a febbraio di quest’anno. In quell’occasione poi, la regina aveva anche annunciato di aver ricevuto la terza dose di vaccino per contrastare il virus. Forse anche per questo la monarca ha contratto la malattia in forma lieve e non sembra avere sintomi gravi per ora.