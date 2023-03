Danilo, ufficiale il rinnovo: alla Juve fino al 2025

Da un mese mancava solo l’ufficialità ma ora è una certezza: Danilo rinnova con la Juventus e si lega al club bianconero fino al 2025. Il calciatore brasiliano è diventato un pilastro della difesa juventina ed è pronto per guidare la squadra verso successi futuri.

L’arrivo a Torino e gli inizi di Danilo alla Juventus

Gli inizi di Danilo alla Juventus sono stati difficili dal punto di vista del clima intorno al suo trasferimento. Infatti, il terzino brasiliano era arrivato dal Manchester City nel 2019 in uno scambio con il terzino Joao Cancelo. Il difensore doveva sostituire un calciatore amato dai tifosi juventini che faceva delle qualità offensive i suoi punti di forza.

Tuttavia, in campo ha risposto sempre presente e sotto la guida di mister Maurizio Sarri si è distinto per delle buone prestazioni. Il suo primo gol con la maglia bianconera è arrivato contro il Napoli dopo 15 minuti dal suo ingresso in campo al posto di De Sciglio. Poi l’arrivo in panchina di Andrea Pirlo e la promozione a titolare della difesa della Juventus. Con Max Allegri, Danilo è esploso definitivamente, diventando un difensore centrale ed esaltando le sue qualità fisiche, tecniche e umane.

I buoni risultati dell’ultimo periodo

Con Allegri in panchina Danilo è diventato uno dei leader della Juventus. Si fa sentire in campo e anche all’interno dello spogliatoio. Non a caso, in questa stagione il calciatore ha giocato 33 di 34 partite disputate. Ha saltato soltanto il match contro il PSG per squalifica. Inoltre, è arrivata anche la fascia di capitano per lui.

Ora per Danilo c’è il rinnovo fino al 2025. La Juventus ha esaltato il suo difensore per l’accordo raggiunto descrivendolo in tre parole: «Anima. Guerriero. Leader». Il futuro per lui è ancora bianconero e sicuramente il difensore ha fame di conquistare nuovi successi con la squadra che ha avuto fiducia nelle sue capacità.