Daniele Scardina operato d’urgenza alla testa: il pugile è in coma

Ieri pomeriggio il pugile Daniele Scardina, «King Toretto», ha avuto un malore mentre si stava allenando in palestra. Operato d’urgenza alla testa, ora il pugile è in coma. Tanti i messaggi d’affetto, anche dalla sua ex Diletta Leotta.

Daniele Scardina operato d’urgenza alla testa

L’episodio è successo ieri intorno alle 17 presso la FitSquare di Buccinasco (Milano), palestra specializzata in arti da combattimento come pugilato, Kickboxing e Thai boxe. Il pugile, famoso anche per aver partecipato nel 2020 al programma televisivo Ballando con le stelle, ha interrotto l’allenamento perché non si molto troppo bene e, dopo aver fatto una doccia, si è accasciato al suolo. Prima di cadere a terra ha avvertito un dolore all’orecchio e alla gamba.

Non si sa ancora se durante l’allenamento con uno degli allenatori sia stato colpito al capo, ma chi era presente ha affermato che la serie di esercizi praticati dal pugile quel giorno fosse molto semplice e leggera. Scardina si stava preparando per un incontro fissato al 24 marzo prossimo: doveva debuttare nella categoria mediomassimo all’Allianz Cloud di Milano.

Poco dopo aver perso i sensi, il pugile è stato soccorso dal 118. I paramedici hanno valutato come molto gravi le sue condizioni e l’hanno intubato e trasportato d’urgenza, in codice rosso, alla Clinica Humanitas di Rozzano (Milano), che si trova nella stessa zona Sud dell’hinterland Milanese. Scardina è stato operato d’urgenza e intorno alle 22 di ieri sera è stato sottoposto a coma farmacologico.

Il messaggio della ex Diletta Leotta

Tra i tanti messaggi di affetto comparsi sul web dopo la diffusione della notizia spicca quello dell’ex di «King Toretto», la giornalista sportiva Diletta Leotta. Inizialmente ha scritto «Forza Dani» con un’emoticon con le mani giunte in segno di preghiera in una story Instagram. Subito dopo, al termine della partita Juventus-Torino all’Allianz Stadium, ha voluto esprimere la propria vicinanza anche a parole: «Permettetemi un momento – ha detto in diretta -, voglio mandare un saluto e un forte abbraccio a Daniele Scardina. Forza!».