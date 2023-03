Daniele Scardina, il fratello: «Combatte la battaglia per la vita, pregate per lui»

Giovanni Scardina, fratello del pugile Daniele Scardina, ha pubblicato su Instagram un lungo post. Giovanni ha aggiornato i fan sulle condizioni del fratello pugile, colpito da un malore durante un allenamento lo scorso 28 febbraio, facendo anche un appello. Il pugile attualmente è in coma farmacologico dopo aver subito d’urgenza un’operazione al cervello.

L’appello del fratello di Daniele Scardina

Il post di Giovanni, fratello di Daniele Scardina, su Instagram si è aperto con queste parole: «Una settimana fa Daniele iniziava la battaglia più importante della sua vita e oggi continua silenziosamente a lottare per vincerla». Inoltre, il post continua con dei ringraziamenti: «La famiglia Scardina ringrazia i medici, che non hanno mai fatto mancare un supporto e un’attenzione incredibili e ringrazia anche tutti coloro che con un messaggio e un pensiero si sono stretti con affetto intorno al nostro Dani». Giovanni si è poi rivolto a tutti i fan del pugile, lanciando un appello: «Chi conosce e vuole bene a Daniele sa quanto la fede e la comunità siano valori importantissimi per lui. Ogni giorno vogliamo unirci in preghiera. Ovunque tu sia, chiediamo di unirti a noi con lo spirito. Siamo sicuri che Dio è con lui. Non perdete mai la Fede».

I messaggi di speranza

Nei giorni scorsi, il manager di Daniele Scardina aveva lanciato dei messaggi di speranza. Infatti, aveva dichiarato come il pugile avesse mosso lentamente la lingua e il braccio, rispondendo in modo positivo agli impulsi dei medici. Inoltre, tanti volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo hanno condiviso messaggi di sostegno a suo favore. La conduttrice di Dazn Diletta Leotta aveva scritto «Forza Dani» sui social mostrando il suo affetto per l’ex fidanzato. Anche Francesco Facchinetti e Sfera Ebbasta hanno dedicato messaggi d’affetto al pugile. Per ora le condizioni rimangono gravi ma stabili mentre la prognosi è riservata.