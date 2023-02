Daniele Rugani, la compagna dopo il terzo tentativo di furto: «Abbiamo cambiato casa»

La compagna del difensore Daniele Rugani, Michela Persico, si è sfoga per i tentativi di furto in casa. Le sue dichiarazioni sono state riportate dal Corriere anche se alcuni sfoghi sono stati fatti sui social.

Lo sfogo della compagna di Daniele Rugani

Michela Persico, la compagna di Daniele Rugani, si sfoga per l’ultimo tentativo di furto in casa: «Tre tentativi di furto sono una situazione spiacevole. All’inizio ho denunciato i primi episodi sperando che i malviventi non tornassero. Poi ho cercato di dare la notizia con ironia. Il mio timore è che con il troppo clamore si possa ottenere l’effetto opposto». In seguito lei stessa ha raccontato i tristi episodi: «Veramente la prima volta mi sono spaventata parecchio. I ladri me li sono trovati nel salone. Era fine ottobre, non avevamo ancora installato l’antifurto. E io e Tomaso eravamo a casa da soli perché dopo la partita Daniele si era fermato a dormire nell’hotel della Juve alla Continassa. Intorno alle 3 di notte ho sentito la porta di casa aprirsi. Qualcuno si era introdotto nel soggiorno e stava armeggiando. Ho immediatamente preso in braccio Tomaso e ho acceso tutte le luci. Loro sono scappati, non sono riuscita a vederli».

Ha continuato con il secondo tentativo: «È successo il 10 novembre la notte dopo la partita della Juve allo stadio Bentegodi di Verona. Per fortuna, avevamo già installato l’allarme che è scattato ed è subito passata la pattuglia della vigilanza. Lo stesso è successo l’ultima volta, nella notte tra lunedì e martedì. Erano le 3 quando è scattato l’allarme. Ci siamo accorti che i ladri stavano forzando la porta d’ingresso. È intervenuta la pattuglia e si sono dileguati. É andata bene. Ma a quanto pare i ladri sono affezionati a noi. Tre tentativi in pochi mesi significa che sono recidivi. Per questo motivo, abbiamo deciso di cambiare aria».

Ora la coppia ha cambiato casa ma continua a vivere a Torino

Poi in seguito l’influencer partner di Daniele Rugani ha pubblicato una foto con gli scataloni: «Abbiamo già cambiato casa. E dopo quello che è successo non renderemo pubblico dove viviamo».

La ragazza ha continuato: «Confermo che la città è Torino, dove gioca Daniele. Non abbiamo mai pensato di andarcene. Il resto non conta. Non siamo certo dall’altra parte del mondo».