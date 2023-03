Daniele Radini Tedeschi, chi è il presunto nuovo fidanzato di Nina Moric

Nina Moric è stata fotografata a spasso per il centro di Milano insieme a quello che potrebbe essere il suo presunto nuovo fidanzato, il critico d’arte Daniele Radini Tedeschi. A pubblicare le foto il settimanale Chi, che li ha immortalati mano nella mano mentre facevano shopping.

Chi è Daniele Radini Tedeschi

Daniele Radini Tedeschi è un critico e storico dell’arte romano, noto al mondo accademico per i vari premi e riconoscimenti di cui è stato insignito. Il critico d’arte è stato anche opinionista a Vieni da me, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo. Non solo, il 36enne, sebbene giovanissimo, ha rivestito incarichi molto importanti anche alla Biennale di Venezia.

Non si conoscono i dettagli sull’inizio della loro storia – forse l’amore è nato dalla passione condivisa per l’arte. La Moric, infatti, lontana ormai dalle passerelle e dal mondo dello spettacolo, si è dedicata alla pittura e, qualche settimana fa, ha esposto le sue opere in una mostra a Bergamo. Un’occasione importante per la modella non solo per aver presentato i suoi lavori ma anche perché è riuscita a riabbracciare il figlio Carlos Corona che non vedeva da molto tempo. La vicinanza di Daniele Radini Tedeschi, insomma, sembra aver portato un po’ di tranquillità nella vita di Nina.

Dopo amori turbolenti, finalmente il sereno

La modella ha un passato sentimentale abbastanza burrascoso che comprende il matrimonio con Fabrizio Corona, durato dal 2001 al 2007, i contenziosi per il figlio Carlos nato nel 2002, un secondo matrimonio con il manager Massimiliano Dossi, sposato nel 2013 con rito buddhista e dal quale si è separata dopo qualche mese, e la relazione con l’imprenditore Luigi Mario Favoloso, che ha accusato di maltrattamenti con un’indagine archiviata dalla Procura di Milano.

Storie che hanno segnato la Moric tanto che, durante un’intervista rilasciata a Verissimo, la modella dichiarò, parlando di uomini: «E’ meglio che stiano lontano da me». Invece, a quanto pare, grazie a Radini Tedeschi sarebbe ritornata a credere nell’amore.