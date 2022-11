Daniele morto suicida a Forlì: aveva scoperto che la fidanzata virtuale era un uomo di 64 anni

Daniele morto suicida a Forlì: lo raccontano i suoi familiari alla trasmissione Le Iene lo scorso martedì, 1 novembre. Il giovane è morto il 21 settembre 2021, dopo una scioccante scoperta. Il 24enne, infatti, si era reso conto che la donna 20enne con la quale aveva una relazione a distanza era in realtà un uomo di 64 anni. La procura ha contestato il reato di sostituzione di persona, ma ha chiesto l’archiviazione per l’ipotesi di reato come conseguenza di altro delitto. Per questo, il 64enne rischia una sanzione di 825 euro, ma i familiari del giovane non ci stanno.

Daniele è morto suicida: la procura archivia ipotesi reato in conseguenza

A quanto si apprende, il 64enne avrebbe creato un account con l’immagine di una modella romana. Si sarebbe così fatto chiamare Irene e si presentava come 20enne. Daniele non avrebbe scoperto subito la verità, ma si sarebbe innamorato di Irene, senza mai vederla. Negli oltre 8 mila messaggi si parlava anche di matrimonio e famiglia. L’idillio si era trasformato in tragedia quando Daniele aveva scoperto che la foto della ragazza apparteneva a una modella romana.

Dopo aver scoperto la verità, il giovane avrebbe lasciato una lettera ai familiari, spiegando l’accaduto e le motivazioni dell’estremo gesto che sarebbe arrivato di lì a poco. Così, la famiglia ha denunciato il 64enne e le indagini sono state affidate ai carabinieri. L’anziano era di Forlimpopoli, una cittadina vicina a Forlì. La Procura ha contestato la sostituzione di persona e ora richiede l’archiviazione per morte in conseguenza di altro reato. Il 64enne è stato condannato a pagare 825 euro, ma la famiglia si è opposta all’archiviazione.

I parenti raccontano la vicenda a Le Iene

«Se quel ragazzo era uno squilibrato che colpa ne ho io. Era uno scherzo… Non volevo che finisse così. (…) Sono stanco, mi stanno rovinando la vita» spiega il 64enne a Le Iene. «Daniele gli aveva detto che voleva suicidarsi, ma a nostro parere l’indagato non ha fatto nulla per evitare questa tragedia» ha spiegato la legale della famiglia del 24enne Sabrina Mancini.

Il 64enne si sarebbe anche inventato un fratello maggiore e un’amica del cuore della ragazza.