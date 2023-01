Daniele Favaro trovato morto nel suo salone da parrucchiere: aveva 37 anni

La città di Padova piange la morte di Daniele Favaro, hair stylist di soli 37 anni trovato morto nel suo salone da parrucchiere. Una vera e propria tragedia inaspettata, visto che le condizioni dell’uomo non sembravano critiche nell’ultimo periodo.

La morte improvvisa di Daniele Favaro

Daniele Favaro era conosciuto in città come proprietario del salone Bonitahairstyle. Aveva 37 anni e sembrava essere in buona salute, ma nella mattina di sabato è stato trovato morto nel suo salone. Una perdita realmente inspiegabile sia per la moglie Martina che per i dipendenti. Secondo questi ultimi infatti, Daniele «stava bene e non aveva dato segni di malessere».

Favaro oltre alla moglie lascia anche due bambini. Il suo sogno nel cassetto era quello di aprire un salone di parrucchiere che potesse avere successo e far felici i clienti. Dopo tanto lavoro e diversi anni era riuscito a realizzare quest’obiettivo con l’apertura del salone Bonitahairstyle, riuscendo anche a creare un ambiente allegro e spensierato in via Forcellini. Tuttavia, dopo la scoperta del cadavere, la serranda del salone è abbassata ed è stato esposto un cartello all’esterno, «chiuso per lutto».

La scoperta del corpo

A scoprire il cadavere di Daniele Favaro è stata una sua dipendente. Alle ore 9 di sabato mattina la donna si è trovata davanti il corpo senza vita del suo titolare e ha subito deciso di chiamare i soccorsi. In pochi minuti, sono accorsi gli operatori del 118 per cercare di rianimare l’uomo e salvargli la vita. Tuttavia, è stato tutto inutile, ormai Daniele era già morto.

Dopo qualche minuto sono arrivati anche i carabinieri che hanno poi portato la notizia alla moglie di Favaro. Sono ancora sconosciute le cause che hanno portato alla morte del giovane parrucchiere, appena 37 anni. Nelle prossime ore poi, si conosceranno data e luogo dei funerali, ma nel frattempo l’intero quartiere di Daniele Favaro lo piange.