Daniele Carnielli, il sopravvissuto alla tragedia della Marmolada riconosciuto grazie a un piercing

Tra i sopravvissuti alla tragedia della Marmolada, in cui sette escursionisti sono stati travolti da uno strato di ghiaccio staccatosi da un ghiacciaio, c’è il trentenne Davide Carnielli: ricoverato in terapia intensiva a Treviso, i genitori lo hanno riconosciuto grazie ad un piercing.

Davide Carnielli sopravvissuto alla tragedia sulla Marmolada

A rendere possibile il riconoscimento è stata la pubblicazione, da parte del governatore del Veneto Luca Zaia, di una foto con i particolari anatomici del giovane: “Guardate, in ospedale c’è un ferito che nessuno riesce a identificare perché con sé non aveva documenti. Mi dicono che è straniero, non è che qualcuno di voi lo riconosce da questi particolari?“. I genitori Giovanna e Mauro hanno chiesto altre foto che il presidente regionale si è fatto mandare e, “tra i tanti particolari, abbiamo visto che in effetti il ferito aveva all’orecchio un foro da piercing“.

Proprio grazie a questo dettaglio sua madre e suo padre sono riusciti a riconoscerlo. Un fatto confermato anche dall’analisi del gruppo sanguigno del paziente, che corrispondeva con quello di Davide Carnielli, e dall’identificazione in ospedale. I due sono infatti entrati nella struttura ospedaliera Ca’ Foncello di Treviso, dove il ragazzo è ricoverato in prognosi riservata, e hanno avuto la conferma.

Zaia: “Mi sono venuti i brividi”

“So che è stata infranta ogni regola, ma mi sono detto: se io fossi un genitore e cerco un figlio e dall’altra parte c’è un ferito non identificato, perché non provarci? Perché non farglielo vedere? Se avessimo continuato con i protocolli non ne saremmo venuti fuori. Quando ho ingrandito la foto e ho visto il buco nell’orecchio mi sono venuti i brividi“, ha raccontato Zaia al Corriere della Sera. Resta dunque da identificare soltanto una vittima della tragedia: dopo i tre veneti – Paolo Dani, Filippo Bari e Tommaso Carollo, è stata infatti identificata Liliana Bertoldi e due escursionisti originari della Repubblica Ceca.