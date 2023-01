Daniele Bossari: malattia, moglie e figli del conduttore radio e tv

Daniele Bossari è un noto conduttore italiano che ha avuto successo negli anni Novanta e ha vinto il Grande Fratello Vip nel 2017. Non tutti forse sanno che l’uomo ha dovuto sconfiggere prima la depressione e poi un tumore alla gola, supportato dall’amore della moglie Filippa Lagerback e della figlia Stella.

Daniele Bossari: malattia, moglie e figli

Daniele Bossari nasce a Milano il 1 ottobre del 1974 sotto il segno della bilancia. Sin da piccolo è sempre stato celiaco, ma all’epoca della sua infanzia non era semplice diagnosticare la malattia e il conduttore ha raccontato di aver quasi rischiato la vita. Nel corso degli anni, ha dovuto lottare anche contro la depressione che lo ha portato all’alcolismo, da cui è riuscito ad uscire anche grazie all’amore della sua famiglia.

Nel 2022 gli è stato diagnosticato un tumore alla gola, che ha rivelato solo una volta guarito. Nel programma Verissimo con Silvia Toffanin ha appunto confessato di aver avuto paura di morire. Dal 2001 è legato alla modella e presentatrice Filippa Lagerback e nel 2003 hanno avuto una figlia di nome Stella. I due si sono sposati nel 2018, con un matrimonio organizzato da Enzo Miccio e trasmesso in diretta su Real Time.

Daniele Bossari: la carriera

Daniele Bossari ha esordito nel 1998 partecipando a MTV Italia. È poi diventato un conduttore molto noto di Italia Uno partecipando a Festivalbar, Top of the Pops e Mistero. Nel 2001 e nel 2002 ha condotto Saranno Famosi, che poi diventerà Amici di Maria De Filippi. Nel 2003 è passato alla Rai presentando Furore e Scalo 76. Nel 2017 ha vinto la seconda edizione del Grande Fratello Vip, mentre nel 2018 ha partecipato all’Isola dei Famosi. Nel 2019 è sbarcato su Discovery Italia dove ha presentato House of Esports e Il boss del paranormal. Il 24 gennaio 2023 è tra gli ospiti della puntata di Stasera C’è Cattelan.