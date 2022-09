Daniele Bossari: “Ho avuto paura di morire per il tumore, Filippa indispensabile”

Daniele Bossari è tornato a parlare del cancro alla gola che lo ha colpito nei mesi scorsi. Durante la trasmissione Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, il conduttore televisivo ha rivelato come sia stato fondamentale il supporto della moglie Filippa Lagerback. Daniele Bossari e il tumore: “Filippa indispensabile” Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Daniele Bossari è tornato a parlare del tumore alla gola contro il quale combatte da diversi mesi. Su Canale5, il conduttore di 47 anni ha ripercorso la scoperta della malattia. «Fino al 19 marzo stavo benissimo, poi una mattina mi sono svegliato con un gonfiore alla gola. Sono andato dal medico che mi ha prescritto un antibiotico, dopo due settimane, visto che non passava, ho fatto degli esami». Da lì, la diagnosi. «Ho scoperto di avere un tumore alla base della lingua, un carcinoma. È stato un fulmine a ciel sereno. Ti tremano le gambe, hai paura della morte», ha raccontato.

In seguito il conduttore ha sottolineato quanto sia stato importante ricevere il sostegno della moglie, la conduttrice Filippa Lagerback. Con lei sta da 20 anni, è convolato a nozze nel 2018 e ha una figlia: Stella. «Filippa è stata indispensabile. Mi ha dato sicurezza, tranquillità, mi ha sempre proiettato in una dimensione di guarigione», ha detto il Bossari. Il sostegno è stato anche pratico, ha aggiunto raccontando un episodio specifico. «Prima della chemio e della radio, proprio perché sapevo di dover affrontare un periodo di cure molto intenso, andavamo a fare delle passeggiate nel bosco, per ricaricarmi. Durante una di queste passeggiate, mi sono sentito molto male, Filippa mi ha rianimato. Ho sentito proprio la vita che si stava spegnendo e Filippa mi ha riportato in vita. Quindi le sono proprio devoto»

Il post di settembre sulla malattia

Non è la prima volta che Daniele Bossari parla della sua malattia. Agli inizi di settembre, il conduttore aveva rivelato i propri pensieri ai fan. «Il primo lunedì di settembre è il giorno in cui molti ricominciano la propria attività», ha esordito nel suo post condiviso sui social. «Ma per me, il ritorno alla semplice routine quotidiana, assume oggi un significato di rinascita».

Poi il conduttore, nel suo lungo post, ha voluto spiegare cosa gli è accaduto e ha condiviso come è cambiata la sua scala di valori, spiegando quali sono le sue priorità. «La prima è l’amore. L’amore che ho ricevuto dalla mia famiglia e dalle persone a me care. L’aiuto, la presenza, il sacrificio di chi mi è stato accanto. E poi l’amore per la vita in sé. Di fronte allo paura della morte ogni cosa diventa più vivida. A volte bisogna attraversare il dolore per comprendere la felicità. Ora lo so bene».