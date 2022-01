Daniela Vergara, chi è: vita e carriera della giornalista e conduttrice televisiva

Giornalista e conduttrice televisiva italiana, Daniela Vergara di Craco interverrà nel corso della puntata di Quarta Repubblica in onda in prima serata su Rete Quattro lunedì 24 gennaio 2022: vediamo chi è e quali sono state le tappe più importanti della sua carriera.

Chi è Daniela Vergara

Discendente da un’antica famiglia della nobiltà napoletana (i Vergara Caffarelli), decorata dei titoli di Duchi di Craco, Marchesi di Comignano, Marchesi di Savochetta, Don e Donna, Daniela Vergara è nata ad Alessandria D’Egitto. Dopo pochi anni si è trasferita con la famiglia in Italia, in particolare in Lombardia, dove ha frequentato la Scuola europea di Varese.

Dopo gli studi si è spostata a Roma e, a seguito di un tirocinio nell’agenzia parlamentare Agenparl in cui si è occupata di politica interna, nel 1981 è stata assunta al GR 3 in Rai. L’anno successivo si è iscritta all’albo nazionale dei giornalisti professionisti e si è dedicata in particolare a seguire la vita pubblica e la cronaca giudiziaria dei grandi processi.

Chi è Daniela Vergara: trasmissioni e premi

Alla fine degli anni Ottanta è stata assunta nella redazione interna del TG3 dove è diventata quirinalista e ha condotto l’edizione delle 22.30, per diversi anni con un doppio studio a Roma e a New York. Dopo questa esperienza è entrata a far parte stabilmente della redazione del TG2 conducendone le edizioni in varie fasce orarie e occupandosi prevalentemente di giornalismo politico e in particolare delle attività del Quirinale.

Tra il 2004 ed il 2005 ha condotto, insieme a Giovanni Masotti, la trasmissione di informazione Punto e a capo in onda nella prima serata di Rai Due. Nel 2008 ha ricevuto il Premio giornalistico Matilde Serao, dedicato alla fondatrice del quotidiano napoletano Il Mattino, mentre tre anni dopo, nel 2011, il Premio Ernest Hemingway per il giornalismo radiotelevisivo.