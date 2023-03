Daniela Rosati, chi è l’ex moglie di Adriano Galliani

Daniela Rosati è stata una conduttrice tv molto famosa negli anni ’90, nonché ex moglie del dirigente sportivo Adriano Galliani. Nata a Roma nel 1958, debuttò in tv nel 1994 con le trasmissioni di Rete 4 Naturalmente bella e Medicine a confronto.

Chi è Daniela Rosati

Dopo l’esperienza a Mediaset, nel 1999 passa alla Rai dove conduce Tutto benessere. Nello stesso anno arriva anche la separazione consensuale con Adriano Galliani, sposato nel 1993, con il quale tuttora la Rosati ha ottimi rapporti. La conduttrice nel 2005 decide di abbandonare il mondo dello spettacolo e la popolarità raggiunta facendo voto di castità e diventando un’oblata. La vita privata della Rosati, come lei stessa ha raccontato, è segnata da brutte vicende tra cui un aborto a causa delle percosse subite dal compagno di allora. Una vicenda che l’ha segnata per tutta la vita alla quale sono seguiti altri tentativi di avere un figlio ma senza riuscirci.

Un passato di violenza che sostiene di aver vissuto anche da giovanissima quando a 22 anni è stata più volte vittima di abusi da parte di un ex compagno di cui non ha mai voluto rivelare l’identità: «Non l’ho mai denunciato perché lui aveva già dei figli con un’altra donna e volevo tutelarli».

La conversione all’Ordine delle oblate dello Spirito Santo

Dopo la conversione mistica a Santa Brigida, oggi Daniela vive in Svezia dove la santa a cui lei è molto devota, fondò il proprio Ordine. «Sono un’Oblata, cioè mi sono consacrata a Santa Brigida», ha rivelato la donna parlando della sua nuova vita – «Non sono una “vera” suora, ma un giorno spero di entrare in convento e di vivere in adorazione perpetua», ha aggiunto.

E ancora: «La mia vita era incompleta e avevo capito che dovevo aiutare il prossimo e lasciare la tv. Ho un po’ di nostalgia di Mediaset, sono stati gli anni più belli, ma ho ancora vicini tutti gli affetti più cari».