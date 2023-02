Daniela Poggi, chi è: biografia, film, figli e relazione con Walter Chiari

L’attrice italiana Daniela Poggi è una diva che ha fatto molto parlare di sé per le sue interpretazioni e per le sue relazioni sentimentali.

Daniela Poggi, vita privata, figli, marito e relazione con Walter Chiari

Daniela Poggi da giovane è stata legata all’attore Walter Chiari arrivando addirittura al matrimonio con quest’ultimo. I due si sono però separati dopo cinque anni di vita da coppia. L’attrice italiana da allora ha mantenuto un profilo molto riservato ed è davvero molto arduo scoprire se al suo fianco oggi sia presente un uomo, oppure continui a vivere la sua vita da donna single.

Inoltre, Daniela non ha figli ma ha preso la decisione di adottare una bambina peruviana. Sull’ex marito Walter Chiari ha dichiarato: «Un uomo che ho adorato violentemente per il suo istrionismo, per la generosità. Avevo 21 anni quando l’ho conosciuto, lui aveva l’età di mio padre. Era la mia enciclopedia, Aveva tante fidanzate che arrivavano e venivano e lui si sapeva gestire. Non era un divo. Un cavallo pazzo, indomabile, ma straordinario. Mi ricordo delle sere in teatro, lo si aspettava per iniziare lo spettacolo. Non arrivava, poi si materializzava dall’esterno».

La sua biografia

Daniela Poggi è nata a Savona il 17 ottobre del 1954, è un’attrice e conduttrice televisiva italiana. Oggi quest’ultima ha 68 anni. Daniela si è sempre dedicata fin da piccola allo studio della danza. La donna ha seguito poi la strada dell’attrice ed ha poi intrapreso una carriera come conduttrice televisiva. Infatti, ha condotto trasmissioni per Rete Milano 58 e RAI Rete 1. In seguito, Daniela si è trasferita alla Rai conducendo Chi l’ha visto, Una notte con Zeus e tanti altri programmi. La donna ha proseguito parallelamente la sua carriera come attrice, recitando in svariate fiction come Il commissario Corso, La Primavera di Michelangelo, Incantesimo, Il maresciallo Rocca e L’Allieva.

Inoltre ha provato anche la strada da regista dirigendo due cortometraggi: Viaggio d’amore nel 1995 e Non si paga social theatre nel 2007. Nel 2001 è stata nominata ambasciatrice dell’UNICEF ed ha preso parte ad alcune missioni in Africa.