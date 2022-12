Daniela Giordano morta a 74 anni: fu Miss Italia nel 1966

Addio a Daniela Giordano, attrice ed ex miss Italia, morta all’età di 74 anni nella sua Palermo. Vincitrice della corona nel 1966, ha all’attivo ruoli in oltre cinquanta film nei generi più disparati, dal western agli storici fino alla commedia all’italiana.

Daniela Giordano morta a 74 anni

A dare la triste notizia sono stati i canali ufficiali di Miss Italia: «Con enorme tristezza annunciamo la scomparsa di Miss Italia 1966 Daniela Giordano. Dopo la vittoria della fascia a Salsomaggiore, intraprese una fortunata carriera cinematografica negli anni Settanta. La vogliamo ricordare con grande affetto, sorridente e felice insieme alle compagne Miss di quell’anno e anche con il nostro caro Enzo Mirigliani. La patron e noi tutti ci stringiamo attorno alla famiglia». Il decesso è avvenuto a pochi giorni dalla serata finale dell’83esima edizione del concorso, in programma mercoledì 21 dicembre a Roma.

Prima e unica palermitana a vincere il titolo (dopo essersi aggiudicata quelli di Miss Palermo e Miss Sicilia), Daniela ha esordito sul grande schermo con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia ne I barbieri di Sicilia. Per tutti gli anni Settanta ha lavorato in decine di film tra cui Vedo nudo, Buon funerale amigos!… paga Sartana, La sfida dei MacKenna, Ombre roventi, Quante volte… quella notte, Il tuo vizio è una stanza chiusa e solo io ne ho la chiave, Il fidanzamento e L’adolescente. Poi il lavoro si è diradato e nei primi anni Ottanta si è allontanata dal mondo dello spettacolo per occuparsi di parapsicologia e ufologia. Solo nel 2015 è tornata al cinema con il film Erba Celeste in cui ha recitato nel ruolo della protagonista: fu la prima volta, nella sua carriera, a non venire doppiata.

Le sue ceneri saranno sparse a Mondello

Sposata per oltre 30 anni con Emilio Latini, fotografo soprattutto di star e personaggi cinematografici, sarà cremata e le sue ceneri saranno disperse nel mare di Mondello. Proprio qui, per la prima volta, era stata scelta come Miss Palermo nello storico locale della «Sirenetta».