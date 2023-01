Daniela Gavio morta a 64 anni: era la vice presidente dell’Autostrada dei Fiori

Un grave lutto per il mondo imprenditoriale italiano. È morta Daniela Gavio, vice presidente dell’Autostrada dei Fiori. Aveva ereditato dal padre Marcellino Gavio, insieme al fratello Beniamino, un impero economico. Top manager di successo, ha ricoperto diversi incarichi all’interno dei consigli di amministrazione del Gruppo Gavio, nei settori delle concessioni autostradali delle costruzioni, della vendita di energia elettrica e dell’autotrasporto per conto terzi.

Daniela Gavio morta a 64 anni

La donna è morta questa notte all’età di 64 anni. Vice presidente dell’Autostrada dei Fiori, era fra le donne più importanti ed influenti del mondo economico del nostro paese. Laureata in Medicina con una specializzazione in Chirurgia, aveva lavorato nelle aziende di famiglia. Attualmente era vicepresidente di Astm (concessioni autostradali, grandi opere infrastrutturali) e Sias1958. Dal 2020 faceva parte dell’Assemblea del Comitato Tortona per l’Ospedale, costituito durante la pandemia Covid per raccogliere fondi e finanziare l’attività del presidio anche dopo l’emergenza pandemica.

E, proprio durante l’emergenza sanitaria, Daniela Gavio si contraddistinse insieme al fratello Beniamino nella gestione medica ma anche economica delle ingenti somme che erano state raccolte a favore dei medici, degli infermieri e dei pazienti dell’ospedale di Tortona, come ricorda il sindaco della città Federico Chiodi.

Un lutto che colpisce Tortona e il mondo imprenditoriale italiano

«Viene a mancare una persona di grande importanza per la nostra comunità Tortonese, appartenente a una famiglia che ha saputo negli anni creare opportunità di lavoro e ottenere risultati imprenditoriali straordinari, restando sempre legata al territorio, ha dichiarato Chiodi. «Non posso che stringermi alla famiglia in questo doloroso momento di lutto, esprimendo la vicinanza non soltanto mia e dell’Amministrazione comunale che rappresento ma anche quella di tutta Tortona», ha aggiunto.

Nubile e senza figli, Daniela lascia il fratello Beniamino, anche lui ai vertici del Gruppo Gavio e patron della Bertram Derthona Basket, squadra che milita nella Serie A.