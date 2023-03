Daniel Radcliffe diventa papà: primo figlio in arrivo per la star di Harry Potter

Daniel Radcliffe, il famoso attore che interpreta il protagonista della serie «Harry Potter» diventerà padre del suo primo figlio, infatti la compagna e collega Erin Darke è incinta, il parto è previsto entro l’estate. L’attore ha commentato la magnifica notizia: «L’idea di prendermi cura di un figlio sembra una cosa spaventosa e più grande di me, ma anche straordinaria».

La notizia del figlio di «Harry Potter»

Daniel Radcliffe diventerà presto papà del suo primo figlio. L’attore 33enne, divenuto famoso per aver interpretato il maghetto più noto al mondo nell’omonima serie di film «Harry Potter» tratta dai romanzi di J. K. Rowling, ha ufficializzato la notizia attraverso il suo portavoce al magazine «People». Per la star, che ha una relazione con la collega Erin Darke dal 2012, si tratta del primo figlio. La coppia avrà tempo per prepararsi al meglio per accogliere il primo figlio, infatti il parto è previsto entro l’estate.

La storia tra Daniel Radcliffe ed Erin Darke

L’attore Daniel Radcliffe ha conosciuto Erin Darke nel 2012 sul set del film «Giovani ribelli» ma la storia tra i due è stata ufficializzata solo due anni dopo, nel 2014. Daniel Radcliffe e Erin Darke hanno tenuto segreta la loro relazione più a lungo possibile, anche se i tabloid già avevano confermato da tempo la fiamma che c’era tra i due attori. Erin, classe 1985, è di cinque anni più grande di Daniel ed è divenuta nota soprattutto per aver partecipato in molte serie tv come «Good Girl Revolt» e «Miracle Workers», ideata proprio da Radcliffe. In un’intervista rilasciata al magazine People, datata un anno fa, Radcliffe ha parlato della fidanzata commentando la vita di coppia: «Siamo davvero felici insieme. Ho una vita davvero bella, sto con la mia ragazza da un decennio, più o meno». Invece sul desiderio di diventare papà, ha confessato: «Mi piacerebbe diventare padre, ma non ho fretta: l’idea di prendermi cura di un figlio sembra una cosa spaventosa e più grande di me, ma anche straordinaria».