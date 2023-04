Daniel Radcliffe è diventato papà: è nato il figlio da Erin Drake

Daniel Radcliffe è diventato papà. Nei giorni scorsi è nato il primo figlio avuto dalla compagna Erin Darke e la coppia è stata vista a passeggio per le strade di New York con un passeggino.

A rendere nota la notizia è stato uno scatto rubato in strada dal Daily Mail che ha ritratto la coppia mentre spingeva una carrozzina da neonato per le strade della Grande Mela. Fino ad ora, nessuna dichiarazione da parte degli interessati che sono sempre stati molto riservati e hanno vissuto tutto il periodo della gravidanza lontano dai riflettori. Oltre allo scatto non ci sono, infatti, altre indiscrezioni sul nuovo arrivato di cui non si conosce nemmeno il nome.

Una storia iniziata 10 anni fa e coronata con l’arrivo del primo figlio

Daniel Radcliff ed Erin Drake si sono incontrati più di 10 anni fa sul set di Kill Your Darlings, si sono ritrovati anche sul set della commedia Miracle Workers e da allora non si sono più lasciati. Molto attenti alla loro privacy, i due conducono una vita molto riservata. Solo qualche mese fa l’ex Harry Potter, in un’intervista a People, parlò della sua storica fidanzata dedicandogli parole d’amore: «Siamo davvero felici insieme. Ho una vita davvero bella, sto con la mia ragazza da un decennio, più o meno».

La stessa riservatezza, la coppia. l’ha mantenuta circa la gravidanza, che è stata resa nota solo lo scorso marzo quando era ormai agli sgoccioli. Ed ora sulla nascita del bambino, sul quale non si conoscono altri dettagli se non gli scatti pubblicati dal giornale britannico, non hanno rilasciato alcuna dichiarazione.