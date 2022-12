Daniel Craig star per Luca Guadagnino nel nuovo film Queer

Altro progetto, altra star. Dopo Bones and All, Luca Guadagnino è pronto a tornare con un nuovo film. Sarà l’adattamento di Queer, romanzo di William Burroughs edito in Italia da Adelphi. Già scelto il protagonista, ossia l’ex 007 Daniel Craig. Ancora ignoti invece il produttore, la modalità di pubblicazione fra streaming e cinema e la data di uscita. La pellicola racconterà la controversa storia d’amore fra un uomo di nome Lee e un turista che non lo corrisponde. Intanto, il regista di Chiamami con il tuo nome sta preparando anche un biopic su Audrey Hepburn con Rooney Mara.

Queer, cosa sappiamo sul nuovo film di Luca Guadagnino con Daniel Craig

A riportare la notizia è il quotidiano statunitense Deadline, secondo cui Luca Guadagnino è al momento alla ricerca di nuovi finanziatori per il progetto. È certo però che Daniel Craig interpreterà Lee, il protagonista del romanzo Queer di William Burroughs scritto negli Anni 50 ma giunto in Italia soltanto tre decenni dopo. La narrazione segue Lee, alter-ego dello scrittore americano, che si muove a Città del Messico fra universitari americani che sopravvivono con lavori part time e sussidi dello Stato. Insicuro e molto spesso impacciato, Lee incontra un giorno un giovane di nome Allerton, innamorandosene subito ma senza essere ricambiato. Quest’ultimo ricorda molto da vicino la figura di Adelbert Lewis Marker, militare della Marina americana che aveva stretto amicizia con Burroughs proprio nella capitale messicana. Inizierà un rapporto grottesco e mercenario che si muoverà in parallelo con la ricerca dello yage, particolare liana dalle fantomatiche proprietà telepatiche.

Eccezion fatta per Daniel Craig, non si sa ancora nulla circa il nuovo film. Ignoto infatti il resto del cast, soprattutto il volto del co-protagonista della storia, il giovane Allerton. Assenti anche i finanziatori, tanto che non si sa se il regista intenda proporsi in sala oppure direttamente su una piattaforma streaming. Difficile anche stabilire la potenziale data di uscita del progetto, ancora in fase embrionale. Guadagnino è intanto reduce dai deludenti risultati al botteghino del suo Bones and All, acclamato dalla critica mondiale. Nonostante i premi alla Mostra del Cinema di Venezia, il film con Timothée Chalamet ha incassato appena 11 milioni di botteghino internazionale, di cui solo 1.1 in Italia con poco più di 160 mila biglietti. Deadline giustifica i numeri bassi con il tema eccessivamente cupo della pellicola che racconta una storia d’amore di due giovani ai margini della società.

Il film su Audrey Hepburn del regista e i nuovi progetti di Daniel Craig

Come sottolinea Deadline, Guadagnino è noto anche al pubblico americano per il fatto di sviluppare più progetti contemporaneamente sul modello di Steven Spielberg. Il regista di Chiamami col tuo nome infatti sta lavorando anche su un biopic di Audrey Hepburn con Rooney Mara per Apple. Il film racconterà la vita e la carriera della leggendaria attrice britannica di Vacanze romane e Colazione da Tiffany. Non resta con le mani in mano nemmeno Daniel Craig, di recente al cinema con Glass Onion – Knives Out. Sequel di Cena con delitto di Rian Johnson, riporta l’ex James Bond nei panni dell’investigatore privato Benoit Blanc. Il film, dopo una settimana in sala, sbarcherà in esclusiva su Netflix il prossimo 23 dicembre.