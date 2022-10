Daniel Barenboim, il celebre pianista svela: «Ho una grave malattia neurologica»

Daniel Barenboim è nato in Argentina e ha fatto il suo debutto internazionale come pianista a soli di 10 anni. Da quel momento l’ascesa della sua carriera non si è mai fermata, e in breve tempo Barenboim è diventato uno dei più importanti direttori d’orchestra. Ha creato una fondazione e un’orchestra per promuovere la cooperazione tra giovani musicisti israeliani e arabi. Nella sua carriera si annoverano anche le direzioni musicali del Teatro alla Scala di Milano, della Chicago Symphony Orchestra e dell’Orchestre de Paris. Ha diretto per tre volte il celeberrimo Concerto di Capodanno di Vienna.

It is with a combination of pride and sadness that I announce today that I am taking a step back from some of my performing activities, especially conducting engagements, for the coming months. pic.twitter.com/1LlqaETNzG

— Daniel Barenboim (@DBarenboim) October 4, 2022