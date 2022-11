Daniel Anrig, chi è l’ex capo delle Guardie del Papa scomparso

Mistero intorno a Daniel Anrig. L’uomo di origine svizzera era conosciuto perché per cinque anni era stato il Capo delle Guardie del Papa, fino al 2014, quando il Pontefice, Papa Francesco, lo congedò dal suo incarico. In tal caso, alcuni asserivano che Anrig era stato accusato di usare metodi troppo bruschi nei confronti dei sottoposti ma il Pontefice aveva sempre dichiarato che non c’era niente di tutto ciò nel suo «licenziamento».

Chi è Daniel Anrig?

Daniel Anrig è conosciuto da tutti per essere stato dal 2009 al 2014 il Capo delle Guardie Svizzere del Vaticano. Per questa ragione, il suo compito era quello di proteggere il Papa e il piccolo Stato ecclesiastico. Ad ogni modo, nel 2014 venne congedato da Papa Francesco. In tal occasione, il Papa dichiarò che questa operazione era dovuta a una sorta di «rinnovamento» del Vaticano, ma alcuni asserivano che la vera ragione del suo «licenziamento» era da ricercarsi nei modi bruschi e aggressivi che l’uomo aveva con gli altri, i suoi sottoposti in primis.

Ora Anrig è segretario comunale a Zermatt, in Svizzera, ma il suo incarico è scaduto a ottobre. Anche se doveva recarsi a lavoro fino a dicembre, non si hanno più tracce di lui, sembra essere sparito nel nulla. L’uomo non risponde più ai messaggi e la sua casa è vuota.

Le ipotesi dietro la scomparsa dell’uomo

Alcune fonti svizzere, come il sito Nau.ch, ipotizzano che Daniel Anrig sia sparito e non sia reperibile a causa di «procedimenti penali a suo carico al di fuori del Cantone Vallese». Il sindaco di Zermatt invece, Romy Biner-Hauser, ha detto che Anrig è in cerca di «un riorientamento professionale».

Comunque, non si hanno tracce dell’uomo e il mistero si infittisce ulteriormente se si pensa alle tante voci che circolavano su Anrig prima che arrivasse in vaticano. L’uomo infatti, finì in uno scandalo quando era a capo della polizia criminale del Cantone di Glarona perché durante un’irruzione in un alloggio per richiedenti asilo, i suoi sottoposti furono accusati di torture e molestie sessuali. Ad ogni modo, Daniel Anrig venne assolto in quel caso.