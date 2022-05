Dania Mondini: figli, marito e vita privata della giornalista

Dania Mondini è una giornalista di Roma, volto del Tg1 del mattino. Iscritta all’albo dal 1988, la donna ha di recente denunciato i suoi superiori. Questi nel 2018 per punirla dopo piccoli errori durante il notiziario Rai, l’avrebbero messa in una stanza con un collega che ha problemi di flatulenza ed eruttazioni. Cinque le persone finite nel registro degli indagati

Chi è Dania Mondini?

Dania Mondini è nata il 18 luglio 1963 a Roma. Ha frequentato il liceo classico prima di iscriversi all’Università La Sapienza di Roma, frequentando anche la Pontificia Università Urbaniana, laureandosi in Teologia.

Mondini ha insegnato per cinque anni religione cattolica alle scuole medie e superiori, dedicandosi anche a scrivere degli articoli per alcune testate nazionali. Una volta imboccata definitivamente la strada del giornalismo, si è occupata di cronaca ed economia per giornali come Il Messaggero, l’Ansa, Il Globo, Il Tempo, Il Mattino. Nell’88 si è iscritta all’Ordine dei Giornalisti della Regione Lazio.

Nell’agosto del 1995 ha iniziato a lavorare per il TGR Lazio. Nel corso degli anni ha lavorato anche in radio e televisione, dove ha ricoperto diverse posizioni. È stata inviata per i Tg, per RaiNew24 e per Rai1. Attualmente è conduttrice delle edizioni del Tg1 del mattino.

Nel corso della sua carriera ha anche pubblicato il libro “L’affare Modigliani. Trame, crimini, misteri all’ombra del pittore italiano più amato e pagato di sempre”, edito da Chiarelettere.

La vita privata della giornalista

La giornalista è molto riservata e non lascia trapelare nulla che riguardi la sfera più privata della sua vita. Ha un profilo LinkedIn, uno su Instagram, che sembra utilizzare molto poco, infatti attualmente sono presenti solo 4 post. È anche su Facebook e Twitter. Riguardo il suo patrimonio non si hanno informazioni.

La denuncia ai superiori

La conduttrice del Tg1 Dania Mondini ha denunciato i suoi superiori, che nel 2018 per punirla dopo piccoli errori durante il notiziario Rai, l’avrebbero messa in una stanza con un collega che ha problemi di flatulenza ed eruttazioni. Cinque le persone finite nel registro degli indagati.