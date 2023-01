Dani Alves arrestato con l’accusa di violenza sessuale su una 23enne

Il calciatore brasiliano Dani Alves, ex Juve attualmente in campo con il club messicano del Pumas, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 23 anni a Barcellona. Come riferito dalla Polizia all’Associated Press, il presunto abuso sarebbe avvenuto lo scorso 30 dicembre in un night club della città spagnola.

Dani Alves arrestato per violenza sessuale

Il giocatore si è consegnato questa mattina davanti ai Mossos d’Esquadra, il corpo di Polizia regionale della comunità autonoma spagnola della Catalogna. Dopo aver rilasciato una dichiarazione, è uscito dal commissariato a bordo di un’auto della Polizia per essere portato alla Ciutat de la Justicia di Barcellona e dunque in tribunale.

Spetterà al giudice la decisione in merito alla situazione del brasiliano: potrebbe restare libero, essere rilasciato con determinate misure cautelari – come quella legata all’obbligo di non lasciare il paese – o essere temporaneamente incarcerato qualora vengano trovate prove sufficienti del reato o si ritenga vi sia un rischio di fuga o di recidiva. L’opzione più gettonata dai media spagnoli è il rilascio con l’accusa in attesa del processo.

La denuncia

La presunta vittima, che era con alcuni amici a fare festa al nightclub Sutton della città catalana, ha raccontato alla Polizia che il 39enne l’avrebbe toccata sotto la biancheria intima senza il suo consenso. Accompagnata dai suoi amici, ha denunciato l’accaduto al personale di sicurezza della discoteca che ha attivato il relativo protocollo e ha dato comunicazione ai Mossos d’Esquadra.

Tre giorni dopo i fatti, il 2 gennaio, la giovane ha denunciato il calciatore e il caso è passato in fase istruttoria. Il ministro per l’uguaglianza e il femminismo Tània Verge ha messo a sua disposizione il supporto dei servizi del dipartimento ricordando che «essere ricchi e famosi non ti dà un lasciapassare per esercitare la violenza sessuale impunemente».

Fonti vicine al calciatore: «Non è successo niente»

L’entourage del calciatore ha smentito i fatti al quotidiano Abc dichiarando che Alves è rimasto a Sutton «per poco tempo» e che «non è successo niente».