La Biennale di Venezia ha annunciato i nomi dei presidenti di giuria dell’80 esima edizione del Festival del Cinema di Venezia in programma dal 30 agosto al 9 settembre 2023. Si tratta di tre giovani registi di successo: lo statunitense Damien Chazelle, che presiederà il concorso, la francese Alice Diop, che presiederà la giuria di Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”, e il regista italiano Jonas Carpionano che presiederà la giuria Orizzonti.

Damien Chazelle presidente di giuria al Festival del Cinema di Venezia 2023

Nell’accettare l’incarico, Chazelle ha dichiarato: «Per dieci giorni, ogni anno, questa città dell’arte, di Tintoretto, Tiziano e Veronese, si trasforma in una città di cinema, e sono lusingato e onorato di essere invitato a guidare la giuria di quest’anno. Non vedo l’ora di scoprire questa nuova selezione di grandi film all’80 Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica». Ogni giuria avrà il compito di assegnare premi specifici e la Giuria Venezia 80 assegnerà ai lungometraggi in concorso i seguenti premi ufficiali: Leone d’Oro per il miglior film, Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria, Leone d’Argento – Premio per la migliore regia, Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, Premio Speciale della Giuria, Premio per la migliore sceneggiatura e Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente.

Le altre due giurie

La Giuria del Premio Venezia Opera Prima, invece, assegnerà tra tutte le opere prime di lungometraggio il Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” e un premio di 100.000 dollari messi a disposizione da Filmauro. La Giuria Orizzonti, infine, assegnerà il Premio Orizzonti per il miglior film, il Premio Orizzonti per la migliore regia, il Premio Speciale della Giuria Orizzonti, il Premio Orizzonti per la miglior interpretazione femminile, il Premio Orizzonti per la migliore interpretazione maschile, il Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura e il Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio.

Il regista ha già aperto due edizioni della Mostra del cinema di Venezia

Sebbene ancora giovane (ha 38 anni), Damien Chazelle ha già all’attivo film di notevole successo e vanta moltissime candidature agli Oscar. Per ben due edizioni ha aperto con un suo film la Mostra del Cinema, nel 2016 con La La Land e nel 2018 con First Man. La La Land, tra l’altro, ha ottenuto 14 nomination agli Oscar vincendone sei, incluso quello per il miglior regista. First Man, invece, ha ottenuto 4 nomination agli Oscar e ne ha vinto uno.