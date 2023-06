Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati: il leader dei Maneskin ufficializza la rottura dopo un video

Damiano David, leader dei Maneskin, e l’influencer Giorgia Soleri si sono lasciati. Dopo ore di ipotesi più disparate da parte dei fan, a causa di un video circolato sul web e partito da TikTok in cui veniva mostrato il rocker intento a baciare una giovane bionda in discoteca, è stato lo stesso Damiano, su Instagram, a fare chiarezza. Dal canto suo, invece, la giovane continua a girare l’Italia per i suoi eventi legati al mondo del make up, senza scrivere o commentare la vicenda sui social. Nelle ore scorse, in tanti hanno rilanciato il video in cui Damiano bacia un’altra, parlando di tradimento ma senza sapere che, in realtà, i due si erano già lasciati.

No scusate ma è Damiano dei Maneskin ?! 💀 pic.twitter.com/fQB0ygfrlz — Laly ✨❤️‍🩹 (@Laly_91_) June 8, 2023

La story di Damiano: «Non ci sono stati tradimenti»

«Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video», ha scritto il leader dei Maneskin in una story su Instagram. La risposta, d’obbligo dopo i primi articoli in cui si ipotizzava un tradimento, è arrivata immediata. Damiano prosegue e spiega che «non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero che questa cosa non infici sull’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento».

Damiano e Giorgia insieme per quasi 6 anni

Un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia. Damiano David e Giorgia Soleri sono stati insieme per quasi 6 anni e tanti giovani, su TikTok o Twitter, hanno seguito passo passo la loro storia d’amore con ammirazione. I due si sono conosciuti 9 anni fa, già molto prima del successo planetario conquistato dai Maneskin. Poi la love story e il successo del giovane leader della rock band, mentre la ragazza si è dedicata alle proprie attività da influencer, come fa in questi giorni.