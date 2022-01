Damiano dei Maneskin contro l’arbitro Chiffi: «Vada in promozione»

Il 3-1 tra Milan e Roma rischia di restare nella storia del calcio recente non tanto per la brillante vittoria rossonera ma per le grandi polemiche generate dall’arbitraggio di Daniele Chiffi. Già José Mourinho, nella consueta conferenza stampa post gara, ha dato ampio spazio alle critiche, contestandogli molti errori e attaccando anche il Var. Da lì, solito processo sui social per il fischietto padovano, bersagliato anche dai giornali. Tra sfilze di 3 e 4 in pagella, sono arrivate anche le critiche del leader dei Maneskin, Damiano.

Damiano attacca Chiffi: «Vada in promozione»

«Chiffi, dopo questa diretto in promozione». Un unico tweet di sole sei parole. Damiano, il leader dei Maneskin, non le manda a dire al direttore di gara di Milan-Roma, protagonista di una prestazione definita “terribile” da molti giornali. Il cantante, grande tifoso della Roma, ha voluto commentare così la direzione di Chiffi, anticipando anche il possibile stop che gli potrebbe essere imposto dall’AIA. Il tweet è stato subito ripreso e condiviso da migliaia di utenti, che in pochi minuti lo hanno reso virale. Sembra che l’Associazione Italiana Arbitri stia valutando di fermare il fischietto padovano almeno per un turno.

#MilanRoma Chiffi, dopo questa diretto in promozione. — Damiano David (@daviddamiano99) January 6, 2022

Mourinho boccia Chiffi: «Non ha personalità»

Ad alimentare la polemica è stato in primis il tecnico della Roma, José Mourinho. Lo Special One non ha apprezzato la gara dei suoi calciatori ma ha anche voluto criticare l’atteggiamento dell’arbitro Daniele Chiffi: «Non ha avuto la personalità. A San Siro contro il Milan, vai al monitor, noi siamo piccolini. Avevo capito fin dall’inizio. Vogliamo uniformità di giudizio, purtroppo a livello arbitrale siamo sempre noi quelli sfortunati. Ma non voglio nascondere che a livello tecnico abbiamo fatto una partita globalmente bassa». Parole dure, che hanno infiammato i tifosi e le diatribe social tra milanisti e romanisti. Tra questi ultimi c’è stato anche Damiano, che non ha mai nascosto la sua passione per i colori giallorossi.