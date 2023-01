Damiano dei Maneskin con i capelli a zero, la delusione dei fan

Il chitarrista Thomas armato di rasoio elettrico, impegnato a radere la testa del cantante Damiano, sotto gli occhi divertiti del batterista Ethan e della bassista Victoria. È la foto scelta dai Maneskin per promuovere il nuovo singolo in uscita il 13 gennaio, Gossip, inciso con la collaborazione di Tom Morello, chitarrista dei Rage Against the Machine. «Gira voce che Damiano si sia rasato la testa», si legge nel post.

La reazione dei fan della band

La scelta di rasarsi da parte di Damiano ha deluso molti fan, che non hanno apprezzato il drastico cambio di look. Tra i commenti «Va bene lo stesso ma mi viene comunque da piangere», «Nooo cosa hai fatto», «Ridategli i capelli» e «Faccio finta di non aver visto nulla». C’è anche chi difende la scelta del frontman dei Maneskin, sottolineando che ciò che conta è la loro musica e non i capelli del cantante.

Il 13 gennaio, come detto, esce il singolo Gossip. Il brano è frutto della collaborazione tra i Maneskin e Tom Morello. Madre attivista statunitense di origini piemontesi e padre diplomatico keniano, Morello è noto soprattutto per essere il chitarrista dei Rage Against the Machine, band fondata nel 1991 con cui ha raggiunto fama mondiale.

Le cose da sapere su Tom Morello

Nel 2000, dopo l’addio del cantante Zack de la Rocha, insieme ai componenti rimasti e al cantante Chris Cornell (ex Soundgarden) ha dato vita agli Audioslave. Tra i suoi progetti musicali anche le band The Nightwatchman, Street Sweeper Social Club e Prophets of Rage. Nel 2018 ha inoltre pubblicato l’album da solista The Atlas Underground.