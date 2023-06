Damiano dei Maneskin contro l’arbitro di Siviglia-Roma: l’attacco sui social

Damiano dei Maneskin è da sempre un grande appassionato della Roma e dopo la sconfitta dei giallorossi contro il Siviglia, non ha trattenuto le sue critiche all’arbitro della finale di Europa League. Su Instagram infatti, il cantante ha pubblicato svariate storie nelle quali ha evidenziato gli errori arbitrali commessi dal direttore di gara, l’inglese Anthony Taylor.

Le storie di Damiano dei Maneskin contro l’arbitro di Roma-Siviglia

Damiano David dei Maneskin non ha mai nascosto la sua passione per il calcio e per la Roma. Ieri il frontman del gruppo rock italiano era presente alla Puskas Arena di Budapest per assistere alla finale di Europa League tra i giallorossi e il Siviglia. Purtroppo, la Roma ha perso ai rigori la partita e l’amarezza per i tifosi è stata davvero molta. In particolar modo, Damiano ha voluto criticare l’arbitraggio del direttore di gara Anthony Taylor. In una prima stories pubblicata sul suo profilo ufficiale Instagram, l’artista ha scritto la frase «El Dinero Siempre Gana», ovvero «Il denaro vince sempre», su una foto dell’arbitro della finale di Europa League. In un’altra stories invece, ha pubblicato il netto fallo di mano del calciatore del Siviglia Fernando avvenuto in aria di rigore. Anche questa volta Damiano ha aggiunto una didascalia, decisamente ironica, scrivendo «Que Lindo» (che bello ndr.). Insomma, sembra proprio che Damiano dei Maneskin sia rimasto estremamente deluso non dal comportamento della sua squadra del cuore ma dall’arbitraggio unilaterale a suo modo di vedere.

Il cantante aveva anche colore dei capelli per sostenere la sua squadra

Prima di pubblicare le foto, Damiano David aveva mostrato il suo nuovo look ai suoi fan. Il cantante aveva deciso di tingersi i capelli metà rossi e metà gialli, così da supportare la sua squadra a Budapest. Tuttavia, il cantante non ha potuto festeggiare il successo della sua squadra, condannata alla lotteria dei rigori.