Damiano dei Maneskin interrompe un concerto in Messico: «Qualcuno sta male»

Damiano dei Maneskin salva un ragazzo a un concerto in Messico. I fatti si svolgono lo scorso 26 ottobre, ma solo ora si viene a sapere, dopo la pubblicazione dei video sui social. I Maneskin erano a Città del Messico per il loro tour internazionale. Mentre stava cantando, Damiano nota che un ragazzo sotto al palco si sta sentendo male. Il frontman ferma il concerto finché qualcuno non interviene.

Messico, Damiano dei Maneskin salva un uomo in concerto

Arrivano i soccorsi e il ragazzo viene portato via. Una persona del pubblico filma il tutto con lo smartphone. Il video diventa subito virale sul Web e viene ripreso dalle maggiori testate giornalistiche. Si vede anche Damiano che scende dal palco e chiede ai ragazzi vicini a questo giovane che non sta bene di allontanarsi per agevolare i soccorsi. Dopo che il ragazzo viene portato via, il concerto riprende.

I Maneskin in questo periodo stanno lavorando al nuovo album, Rush!. L’annuncio ufficiale è stato pubblicato direttamente sull’account Instagram del gruppo e ripreso anche da Spotify. Il disco arriverà sul mercato il 20 gennaio.

Il video

Il video della disavventura ha fatto il giro del mondo. Si sente chiaramente Damiano lanciare l’allarme e pensare immediatamente al ragazzo in pericolo, senza pensare ai fan o al successo. I Maneskin non si sono mai tirati indietro di fronte alle difficoltà. I fan ricordano ancora bene quanto avvenne all’Eurovision, quando i Maneskin vinsero e si addensò su di loro lo spettro della droga. Il dubbio fu subito scacciato da Damiano con determinazione e sicurezza.

Anche in questo caso, Damiano è stato il primo ad accorgersi di tutto e affrontare la situazione in un modo maturo e adulto. Il concerto è poi proseguito come al solito, per la gioia dei fan del Messico. Ecco il video: