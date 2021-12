Damiano Gavino chi è: carriera, vita privata e Instagram dell’attore di Un professore stasera su Rai1

Ultima lezione per il professor Dante Balestra, nei cui panni ci sarà ancora una volta Alessandro Gassmann. Stasera 16 dicembre, alle 21,20 su Rai1, andranno infatti in onda le puntate finali di Un professore, fiction che vanta la presenza di Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas e Damiano Gavino. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Un professore, trama e cast della fiction stasera 16 dicembre 2021 su Rai1

Il primo episodio di oggi, dal titolo Rousseau, vede Dante riavvicinarsi ad Anita (Claudia Pandolfi) dopo il precedente litigio per chiederle scusa del suo comportamento. Il professore però non riesce ancora a parlare del suo passato, soprattutto con il figlio Simone (Nicolas Maupas). Dato che la scuola è ancora inagibile dopo la festa della puntata scorsa, Dante decide di portare la classe al Colosseo per una lezione sul francese Rousseau. È infatti il filosofo più adatto per parlare della differenza fra anarchia e libertà, fortemente legate agli ultimi giorni della classe. Nel frattempo, Simone vorrebbe parlare con Manuel (Damiano Gavino) di quanto avvenuto fra loro ma l’amico lo respinge. Deluso, il giovane Balestra si reca da Sbarra (Loris Loddi) chiedendogli di lavorare per lui.

Nell’ultima puntata di stagione, dal titolo Nietzsche, Manuel decide di confidarsi con il professore Balestra, ammettendo di aver lavorato per Sbarra e rivelando la situazione di Simone. Il figlio del docente è in pericolo, dato che ha ricevuto il delicato incarico di dare fuoco a una libreria. Dante, dopo lo sconvolgimento iniziale, ne parla con Anita, in cui è convinto di trovare conforto e supporto. Proprio lei è chiamata a ricoprire un ruolo chiave quando una grave tragedia colpisce la famiglia Balestra, facendo rivivere a Dante il dramma che lo ha segnato per tutta la vita, di cui non ha mai avuto il coraggio di parlare.

Damiano Gavino, carriera e vita privata dell’attore di Un professore stasera 16 dicembre 2021 su Rai1

Damiano Gavino, carriera professionale

Uno dei volti principali di Un professore è Damiano Gavino, che interpreta Manuel, figlio di Anita e primo desiderio amoroso di Simone. La partecipazione al fianco di Alessandro Gassmann segna l’esordio sul piccolo schermo del 20enne attore romano (è nato nella Capitale il 16 novembre 2001), che già in passato aveva recitato al cinema in The Boat, film di Andrea Liguori con Marco Bocci. Ha iniziato a recitare, come ha detto in una recente intervista a Fanpage, grazie a un provino offerto dalla casting director Claudia Marotti per una comparsa.

Damiano Gavino, vita privata e social network

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Damiano Gavino ha sempre scelto il riserbo ma a Fanpage ha dichiarato di essere single. In passato però ha avuto alcune relazioni, la cui conclusione lo ha però scottato particolarmente tanto da farlo concentrare sul lavoro. Sul set de Un professore ha stretto amicizia con Nicolas Maupas, tanto che i due sono apparsi assieme in alcune stories sui social. L’attore vanta un profilo Instagram con circa 41,3 mila follower.