Damiano David, Victoria assente al compleanno: perché non c’era

Al compleanno di Damiano David avvenuto lo scorso 8 gennaio Victoria De Angelis non ci sarebbe stata. A puntare i riflettori sulla vicenda sono gli utenti affezionati dei Maneskin, che hanno visto le immagini e si sono resi conto che mancava all’appello. C’è anche chi ha parlato della presenza della fidanzata di Damiano, Giorgia Soleri, come motivo del contendere. Si tratterebbe solo del gossip dei followers, senza conferma né smentita da parte della band che sta facendo incetta di premi in tutto il mondo.

Victoria non ha comunque mancato di fare gli auguri a Damiano dai suoi profili social. Ci sono migliaia di motivi plausibili per cui non era presente alla festa e i Maneskin non hanno né confermato né smentito la sua assenza. Quello che è certo è che alla festa c’era Giorgia Soleri, perché è stata immortalata con il suo ragazzo mentre i due interpretano scherzosamente Vincent Cassel e Monica Bellucci.

Insomma, la coppia è più affiatata che mai e, essendo il compleanno del fidanzato, non c’è motivo per cui la Soleri non dovesse esserci a quell’appuntamento per i 24 anni di lui.

Le teorie dei fan

«Victoria non era presente perché c’era anche Sua Maestà Giorgia» si legge in un commento tra le mille supposizioni dei fan. Il riferimento sarebbe alla fidanzata di Damiano, Giorgia Soleri. La festa era a tema anni Novanta e i Maneskin non hanno mancato di postare le immagini sui social per la gioia dei loro followers. Per questo, gli utenti più attenti non hanno mancato di notare l’assenza di Victoria.

La cosa fa molto discutere i followers, anche perché Victoria è stata sempre presente nei Maneskin fin dagli esordi e non si è mai sentito parlare di uno screzio tra lei e Damiano per qualsiasi motivo. Sul palco sono amici molto affiatati, mentre la loro amicizia – così come con gli altri componenti della band – resta salda anche fuori dal palco.