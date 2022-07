La Dama Velata stasera su Rai1: trama, cast e curiosità della serie

Miriam Leone è protagonista de La Dama Velata, drama nostrano ambientato nella Trento di inizio 900. Da stasera 31 luglio, alle 21,25 su Rai1, andranno in onda le repliche della prima e finora unica stagione. La trama ruota attorno a una giovane contessa che, dopo essere cresciuta in campagna, si ritrova d’un tratto catapultata in città. Suo padre, che non l’ha mai riconosciuta, ha infatti trovato per lei un marito, sperando di poterla finalmente sistemare. Ambientarsi alla nuova vita sarà per lei molto difficile. Nel cast anche Lino Guanciale, Lucrezia Lante Della Rovere e Andrea Bosca. La visione è già disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare tutti i 12 episodi.

La Dama Velata, trama e cast della serie stasera 31 luglio 2022 su Rai1

Protagonista della serie è Clara Grandi (Miriam Leone), figlia del conte Vittorio (Luciano Virgilio), che però non l’ha mai riconosciuta. Anzi, ha sempre ritenuto la ragazza responsabile della scomparsa di sua moglie. Clara è cresciuta isolata dal resto del mondo, chiusa nella tenuta di San Leonardo dove ha potuto contare sull’affetto di poche persone. Fra queste, però, occupa un posto speciale Matteo Steiner (Jaime Olivas), amico sin dall’infanzia. Divenuta adolescente, però, la ragazza è pronta per la vita coniugale. Suo padre infatti le ha trovato un marito nella città di Trento, sperando di avere presto un erede.

Clara dunque, pur contraria, si vede costretta a sposare il Conte Guido Andrea Fossà (Lino Guanciale), famoso donnaiolo della città con un passato pieno di ombre. Inoltre, l’uomo non ha alcuna intenzione di abbandonare la vecchia vita nemmeno dopo aver giurato fedeltà eterna alla promessa sposa. Nonostante le iniziali difficoltà però, l’amore troverà il modo di sbocciare fra i due, portando alla nascita della piccola Aurora (Emma Orlandini). Clara però si sente in prigione, incapace di vivere libera come ha sempre fatto nella tenuta di San Leonardo. Qui vive in compagnia della zia Adelaide (Lucrezia Lante Della Rovere) e il cugino Cornelio (Andrea Bosca), che tramano continuamente contro di lei.

La Dama Velata, qualche curiosità sulla serie da stasera 31 luglio 2022 su Rai1

Sebbene si tratti di una storia di fantasia, la trama de La Dama Velata si ispira a una leggenda cittadina. Sul finire dell’800, infatti, a Milano numerose persone sostennero di aver avvistato più volte lungo Parco Sempione una figura femminile coperta da un velo nero. Secondo le voci, era solita attirare gli uomini in una villa vicina al parco e concedersi a loro dopo aver ballato assieme. Solo allora rivelava il suo volto, mostrando un teschio dall’aspetto raccapricciante e terrorizzando i partner. Location principale de La Dama Velata è Trento con la Cattedrale di San Vigilio, Palazzo Thun e il Castello del Buonconsiglio. Alcuni rumors inizialmente parlarono di una seconda stagione in produzione, ma sono stati di recente smentiti. Nonostante il buon risultato in termini di ascolti, la serie si concluderà al termine dei 12 episodi.