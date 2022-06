DallArena Lucio stasera su Rai3: gli ospiti del concerto in omaggio a Dalla

Il mondo della musica italiana si unisce per ricordare Lucio Dalla. Stasera 3 giugno, alle 21,25 su Rai1, Carlo Conti condurrà DallArena Lucio, replica del concerto evento andato in scena all’Arena di Verona ieri sera. Al fianco del presentatore, la serata vedrà la partecipazione straordinaria di Fiorella Mannoia che, oltre a esibirsi con alcuni brani, accompagnerà il pubblico alla scoperta dello smisurato talento di Dalla. Sul palco saliranno poi decine di artisti tra cui Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Gigi d’Alessio, Fabrizio Moro e Tommaso Paradiso. Tanta musica ma anche ricordi e aneddoti per omaggiare al meglio uno dei più grandi artisti italiani dell’ultimo secolo. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o l’app RaiPlay.

DallArena Lucio, tutti i cantanti del concerto stasera 3 giugno 2022 su Rai1

Il concerto evento dell’Arena di Verona sarà occasione di ascoltare i migliori brani del repertorio di Lucio Dalla, da Caruso a La sera dei miracoli, passando per Attenti al lupo e Anna e Marco. Oltre alla musica, però, ci sarà tempo per raccontare simpatici aneddoti sulla sua vita o rivivere i ricordi più toccanti. Da sempre, infatti, le canzoni di Dalla hanno offerto uno spaccato dell’Italia, accompagnando le esperienze personali e collettive dei fan e della gente comune e influenzandone il pensiero. La serata DallArena Lucio di stasera 3 giugno vanterà la conduzione di Carlo Conti e la partecipazione speciale di Fiorella Mannoia. L’artista, grande amica di Dalla, ha inciso nel 2013 in suo onore l’album A te contenente le cover di alcuni dei suoi migliori brani. Mannoia sarà anche direttrice musicale dell’evento che vedrà la presenza di un’orchestra sotto la guida di Valerio Chiaravalle.

Vera protagonista di DallArena Lucio sarà però la musica. Tanti infatti gli artisti che regaleranno al pubblico presente e ai telespettatori da casa una loro performance. Saranno sul palco veronese Marco Mengoni, Gigi d’Alessio, Ron, Alessandra Amoroso e La Rappresentante di Lista. E ancora, canteranno dal vivo Tommaso Paradiso, Giuliano Sangiorgi, Il Volo, Brunori Sas, Noemi ed Ermal Meta. Spazio per le esibizioni di Marco Masini, Stadio, Francesco Gabbani, Tosca, Pierdavide Carone e Ornella Vanoni. Sul palco anche il Piccolo Coro dell’Antoniniano assieme alla chitarra di Ricky Prontera e Iska Menarini. Il primo ha accompagnato Lucio Dalla nei suoi album più celebri, mentre la seconda ne è stata corista di fiducia per oltre 25 anni.