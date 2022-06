Dalla strada al palco, stasera su Rai2: format e ospiti dello show condotto da Nek

Nek in un viaggio alla scoperta dei migliori artisti di strada italiani. Il cantautore emiliano condurrà da stasera 28 giugno, alle 21,20 su Rai2, Dalla strada al palco, nuovo show nato da un’idea di Carlo Conti. Per sei puntate a cadenza settimanale, nello Studio 5 della Rai si intervalleranno musicisti e cantanti dalle storie più disparate, che cercheranno di accaparrarsi un posto fra i 15 finalisti che si contenderanno la vittoria finale. Ogni appuntamento vedrà la presenza di ospiti del mondo dello spettacolo, che affiancheranno il conduttore e il pubblico nella selezione dei migliori. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay. Sarà possibile interagire con il programma su tutte le piattaforme social.

Dalla strada al palco, come funziona il programma di Nek stasera 28 giugno 2022 su Rai2

Il nuovo show di Rai2, prodotto in collaborazione con Stand by Me e con la regia di Sergio Colabona, intende offrire una chance a chi è abituato a esibirsi per strada. Cantanti e musicisti di tutta Italia infatti potranno mostrare le loro doti su un vero palcoscenico e di fronte a un pubblico più ampio rispetto a quello che sono abituati ad avere quotidianamente. Le sei puntate dello show, che accompagnerà il pubblico di Rai2 per tutta l’estate, si svolgeranno nello Studio 5 di viale Mazzini, opportunamente modificato ad hoc. La scenografia infatti riprenderà le atmosfere delle migliori piazze italiane, creando un ambiente di confort per i concorrenti in gara.

Ognuno di loro, dopo aver fatto ingresso sul palco, oltre a realizzare una performance potrà raccontare la sua storia. Guai però a parlare di talent. «La parte fondamentale dell’evento sarà lo storytelling», ha detto Nek all’Ansa. «Vogliamo raccontare il coraggio di tutti coloro che hanno dedicato la loro vita all’arte. Io avrò solo il compito di accompagnarli in questo percorso». Il cantautore, che ha regalato ai fan pezzi unici come Almeno Stavolta e Laura non c’è, potrà contare sull’aiuto di ospiti d’eccezione. Ogni puntata infatti vedrà la presenza di alcuni esponenti del mondo della musica e dello spettacolo, che fungeranno anche da giudici per decretare le migliori performance assieme al pubblico da casa. Stasera toccherà a Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, volti noti al pubblico di Rai2. Le performance musicali potranno contare su una band capitanata da Enrico Melozzi.